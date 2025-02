Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-tresena jornada del campionat de Primera Federació. El Nàstic vol encadenar dues victòries seguides després de vèncer el Celta Fortuna a Balaídos i, per aconseguir-ho, haurà de derrotar un Osasuna Promesas tocat, amb un rostre conegut a la banqueta: Santi Castillejo. El partit es disputarà diumenge a les 12:00 h a les Instal·lacions de Tajonar.

Osasuna Promesas ha canviat respecte a l’any passat i els resultats no l’estan acompanyant...

«Al final, aquestes coses passen. Hi ha jugadors que fan el salt cap amunt, d’altres que marxen cedits a equips de Segona Divisió, i alguns superen l’edat sub-23 i ja no compten com a projecte de club. És un fet habitual, però això es nota sobretot a l’inici de temporada. Ara l’equip ja està consolidat.»

«Ens trobarem un rival que sempre genera moltes dificultats. És el filial menys filial de tots perquè proposa un estil de joc diferent, molt físic, i haurem d’estar molt bé si volem sumar els tres punts.»

Al Nàstic se li dona bé jugar contra filials

«Osasuna sempre ha estat el filial que més ens ha costat. Els millors resultats sempre els hem tingut contra altres tipus de filials.»

El Nàstic encadena una bona ratxa de partits sense encaixar gols

«Per molt que vulguis mantenir un estil determinat, el canvi de jugadors et fa adaptar-te. Sempre comparem amb l’any passat, però les dades d’aleshores no són normals. La categoria ha canviat una mica. El percentatge de porteries a zero era més alt, no només pel Nàstic, sinó per tots els equips de la lliga.»

«A nivell defensiu i com a equip anem millorant, però sabem que igualar els números de l’any passat és molt difícil, per molt que ho intentem.»

Quin balanç fas del mercat de fitxatges?

«Hem complert les expectatives i els objectius que ens havíem marcat. La idea era substituir els jugadors que havien tingut menys minuts per altres que poguessin aportar un plus a la plantilla. Crec que ho hem aconseguit i estem satisfets amb aquest mercat.»

La banqueta està donant molts punts enguany...

«A l’hora de confeccionar una plantilla, hi ha dues maneres de fer-ho: o bé destines el pressupost a 12-13 jugadors i complementes amb gent jove en formació, o bé intentes tenir una plantilla equilibrada, amb un nivell similar entre tots els jugadors. Jo soc partidari de la segona opció, perquè la competència sempre és bona. Això et cobreix en cas de lesions o sancions i et permet fer canvis amb garanties.»

«El futbol ha canviat des que hi ha cinc substitucions. Els equips amb fons d’armari saben que els suplents poden ser tan o més importants que els titulars. És més fàcil tenir un bon rendiment quan entres amb el rival cansat que no pas des del primer minut. Tenim una plantilla compensada, on tots se senten importants i saben que un dia poden sortir de titulars i un altre des de la banqueta. Si aconseguim mantenir aquesta dinàmica fins al final de temporada, ens donarà molt.»

Tajonar és un estadi complicat per al Nàstic. Tens un pla concret?

«Aquesta estadística m’agrada; ja és hora de guanyar-hi. Més enllà del tipus de camp, són partits diferents per la proposta del rival. És un equip molt directe, que basa el seu joc en els duels i en situacions constants d’un contra un, tant en atac com en defensa. A més, s’han reforçat aquest hivern.»

Esperes algun canvi respecte a l'Osasuna que vas trobar al Nou Estadi?

«Tots els entrenadors fan petits ajustos en els partits, però quan tens un filial sempre intentes mantenir la teva idea de joc independentment de l’escenari. Ells treballen així des de fa anys, com a cultura de club, així que espero un equip que ens posi més dificultats que en l’anada, perquè a Tarragona nosaltres vam estar molt bé i ells no van fer el seu millor partit.»

Com van les baixes?

«Seguim amb la baixa d’Òscar. La resta de jugadors, com és normal, poden tenir alguna molèstia, però si no passa res a l’entrenament de demà, els tindrem tots disponibles.»

En quina posició t’agrada més Roberto Torres?

«El seu rendiment i el dels companys, així com el pas del temps, ens marcaran si l’hem d’utilitzar en una posició fixa o no. M’agrada tenir jugadors polivalents, perquè això et permet cobrir baixes amb garanties.»

«Roberto, per exemple, amb la lesió d’Òscar pot tenir més presència al mig. Tant de bo no passi, però si tenim baixes a la banda, també s’hi pot adaptar. Com a mitja punta, veurem com encaixa amb l’equip. Estic molt content amb les incorporacions que han arribat i sabem que serà un jugador important per a nosaltres.»

Una de les notícies més positives del que va d’any ha estat la parella de centrals Gorka Pérez-Antonio Leal i el seu partit a Balaidos. Això et dona més opcions en defensa?

«M’alegro per ells. Els jugadors es concentren en el treball diari, però és normal que sentin la pressió quan venen d’una temporada tan exigent. Necessitaven un partit així.»

«Tot l’equip va estar bé en defensa, però quan aconsegueixes mantenir la porteria a zero, la línia defensiva i el porter són els més reconeguts. S’ho han treballat i s’ho mereixien. Aconseguir-ho a Balaídos, contra un dels equips més golejadors, té encara més mèrit.»

Creus que guanyar dos partits seguits fora de casa pot ser un cop sobre la taula?

«Jo sempre tinc la necessitat de guanyar. Sumar dues victòries seguides ja és complicat, i fer-ho com a visitant encara més, però hem d’anar setmana a setmana, perquè encara queden moltes jornades.»

Respecte a Roberto Torres, com l’has vist? Podria tenir minuts?

«Està en molt bones condicions, com tots els fitxatges. Si ho considerem oportú, tindrà els primers minuts.»

Respecta als jugadors del planter que van anar a Balaídos. Amb la recuperació d’efectius, seguiràs comptant amb futbolistes del filial per viatjar a Pamplona?

«Esperarem l’entrenament de demà per confirmar-ho, però si tenim 20 jugadors disponibles, el més normal és que viatgem amb jugadors del primer equip. Si no tenim la certesa que els necessitarem, considero que no té sentit portar-los com a jugador número 21, 22 o 23, sabent que tenim altres opcions dins el primer equip. Comptem molt amb ells, però si viatgen és perquè tenen opcions reals de jugar.»