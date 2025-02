El Nàstic vol conquerir Tajonar contra un Osasuna en hores baixes

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona torna diumenge als 12 hores a Tajonar per allargar la bona dinàmica amb una nova victòria contra l’Osasuna Promesas. El conjunt de Dani Vidal té entre cella i cella conquistar una terra en la qual només coneix la derrota. En les darreres dues visites a Navarra, els grana han sumat dues derrotes i, de fet, no han aconseguit marcar ni un gol. Diumenge, els grana es volen redimir per superar un filial que arriba en hores baixes.

El conjunt de Santi Castillejo ha sigut una de les bèsties negres del Nàstic fins aquesta temporada. En el partit de la primera volta, els grana van sumar la primera victòria a Primera Federació contra els navarresos amb les dianes de Marc Fernández i Antoñín Cortés. El davanter grana va posar calma al partit sortint des de la banqueta i, ara, també arriba al duel endollat després de donar el gol de la victòria contra el Celta Fortuna.

El filial navarrès arriba tocat al duel. Els de Santi Castillejo arrosseguen una ratxa de tres partits sense guanyar amb una darrera derrota al camp del Lugo. Aquesta ha provocat que l’Osasuna Promesas caigués fins a la penúltima posició a la taula en un quàdruple empat a 24 punts amb l’Ourense, el Sestao River i el Barça Atlètic. Després de canviar gairebé tot el vestuari a l’estiu, els de Castillejo estan notant la falta de maduresa a la competició de la jove plantilla, sobretot en l’aspecte defensiu en el qual destaquen com el tercer equip que més encaixa amb 36 dianes. En atac, tampoc estan trobant el seu referent i sumen un total de 23 gols a favor, una xifra baixa a la categoria. Per resoldre aquestes dues mancances, els de Castillejo han fitxat pólvora amb Sixtus, davanter d’1,92 metres de l’Eldense, i Ismael Sierra, excentral del planter base del Real Betis. Tots dos jugadors estaran disponibles per enfrontar-se al Nàstic i se sumen a l’estratègia d’un camp de Tajonar que permet poques maniobres en el qual el joc directe estarà a l’ordre del dia.

El Nàstic es reforça

Dani Vidal arriba al duel amb noves armes. Per una banda, Borja Granero torna a estar disponible per al tècnic grana i afegirà competència a una línia de centrals que va sortir reforçada de Balaídos. De fet, tant Gorka Pérez com Antonio Leal van quallar un bon partit contra el filial gallec i s’espera que repeteixin el seu lloc a l’onze. D’altra banda, Roberto Torres aterra a Tarragona amb una motivació afegida. Tot i que el migcampista no ha completat ni una setmana amb el nou grup, tindrà els seus minuts per retornar al camp que l’ha vist créixer. Torres tindrà a Tajonar un petit bany de masses, tenint en compte que és una llegenda viva de l’Osasuna i jugarà un paper important en el seu debut de grana.

Pel que fa al Nàstic, els grana encaren el partit amb les baixes d’Óscar Sanz i Unai Dufur. Després de la victòria a Balaídos, els de Dani Vidal encaren el segon partit consecutiu lluny del Nou Estadi i, de nou, contra un filial. De moment, els grana no coneixen la derrota contra els equips ‘B’, fet que xocarà amb el fet de no haver guanyat contra el Promesas a Tajonar. De moment, els grana volen un nou triomf abans de tornar al Nou Estadi Costa Daurada i esgarrapar més punts a la part alta.