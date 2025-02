Gerard Piqué revela que l'Andorra va pagar uns 30.000 euros al Nàstic el 2022

El propietari del FC Andorra, Gerard Piqué, va revelar ahir que el club va haver de pagar una quantitat econòmica al Nàstic de Tarragona per disposar d'un estadi on poder jugar quan van ascendir a Segona Divisió el 2022. Segons ha explicat, aquest pagament es va fer a «fons perdut» per exigències de LaLiga, i oscil·lava entre els 25.000 i 30.000 euros.

Piqué ha detallat que el FC Andorra es va trobar en una situació límit quan va aconseguir l'ascens, l'estiu del 2022, ja que a dia 15 de juliol encara no sabien si podrien utilitzar l'Estadi Nacional d'Andorra per disputar els seus partits. Davant aquesta incertesa i per complir amb els requisits de LaLiga, el club es va veure obligat a buscar alternatives, i una d'elles va ser el Nou Estadi de Tarragona.

El passat mes de novembre, el director general del Nàstic, Lluís Fàbregas va posar a disposició de l'Andorra el seu estadi si ho necessitava. Aquesta oferta no era nova, ja que sembla que ja es va fer en el moment en què el club andorrà debutava al futbol professional i encara no tenia garantit l'usat de l'Estadi Nacional d'Andorra la Vella.

Des de la seva arribada al futbol professional, l'Andorra manté una disputa amb el Govern del Principat per la concessió de l'Estadi Nacional, la qual cosa ha generat diverses polèmiques en els últims anys.

Actualment, l'Andorra i el Nàstic de Tarragona comparteixen grup a Primera RFEF, amb l'equip tricolor situat a la 10a posició, set punts per darrere del conjunt grana, que encara ha de visitar el Principat en aquesta temporada.