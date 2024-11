Lluís Fàbregas ofereix el Nou Estadi a l’FC Andorra per disputar els seus partits com a local

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Nàstic de Tarragona, Lluís Fàbregas, ha ofert la possibilitat que l’FC Andorra utilitzi el Nou Estadi si no troba cap alternativa al camp Nacional per disputar els seus partits com a local. Així ho ha expressat al programa Aquí Esports de la Cadena SER, recordant que fa dos anys el camp tarragoní ja es va incloure com a alternativa per al club andorrà a Segona Divisió.

Tot i això, Fàbregas confia que el conjunt tricolor trobarà una solució dins del país, subratllant que tant l’Andorra com el Nàstic comparteixen l’objectiu de l’ascens al futbol professional. En aquesta línia, ha destacat l’ampliació de capital del Nàstic, que ha permès disposar d’un pressupost de 5 milions d’euros aquesta temporada.

El president grana també ha aprofitat per criticar el model econòmic de la Primera RFEF, que considera deficitària a causa de les elevades pèrdues acumulades pels clubs. A més, ha proposat un control financer més estricte i ha reiterat que els equips filials no haurien de competir per l’ascens, ja que gaudeixen d’un avantatge injust respecte a la resta de clubs.

Sobre el duel d’aquest diumenge contra l’FC Andorra, Fàbregas ha elogiat el club del Principat, destacant-lo com un dels favorits a l’ascens per pressupost i qualitat de plantilla. També ha desmentit rumors sobre l’interès en Ferran Costa, reafirmant la confiança en l’equip tècnic liderat per Dani Vidal.