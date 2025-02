Rendiment immediat i experiència, el perfil de jugador que ha fitxat el Nàstic en el mercat d’hivern

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ja té a la seva disposició els 21 jugadors amb els quals assumirà el repte de l’ascens a la Segona Divisió. El Nàstic va tancar el darrer dilluns el mercat de fitxatges d’hivern més mogut de les darreres quatre temporades amb quatre incorporacions.

El Nàstic va afrontar el mes de gener amb una necessitat: millorar l’aspecte defensiu. D’aquesta manera, els primers moviments van anar cap als dos laterals. Alexandru Tirlea va deixar el Nàstic després de tres temporades a l’ombra de Pol Domingo, mentre que Nil Jiménez va marxar cedit al Mérida.

La direcció esportiva grana encapçalada per Javi Sanz va trobar els seus reforços amb Migue Leal i David Juncà, dues oportunitats de mercat que han passat sota el radar de molts equips, però després dels primers partits de grana han demostrat que són fitxatges amb bons fonaments.

Tots dos jugadors tenen experiència en lligues professionals, saben el que és ascendir i també el que és lluitar per la seva posició. Així ho van plasmar en la seva presentació i també sobre la gespa. El primer, amb una velocitat i un ritme de primer nivell i el segon amb caràcter i potència en els duels.

Per cobrir l’eix de la defensa va arribar Borja Granero. És un perfil de central que el Nàstic no tenia: esquerrà, amb bona sortida de pilota. Els seus primers minuts de grana van ser bons, però va haver de ser substituït per unes molèsties que el van deixar fora contra el Celta. Finalment, Roberto Torres va ser la cirereta en el pastís per reforçar el mig del camp després de la sortida d’Álex López.

El mitjapunta es presenta com un jugador superior a nivell tècnic i amb bones armes a la disposició de l’equip com la seva arribada en segona línia i la capacitat de perill. A nivell de ritme de competició, haurà de passar el mateix tràmit que Juncà, però ja va demostrar el seu compromís ahir amb els primers entrenaments individuals.

La valoració final d’aquests moviments arribarà amb el rendiment dels jugadors sobre la gespa en els pròxims partits. De moment, el Nàstic ha sumat jugadors veterans preparats per la traca final de la competició.

La direcció esportiva grana s’ha mogut amb el criteri de reemplaçar cada sortida amb una nova arribada i els quatre fitxatges comparteixen les característiques de ser jugadors veterans, amb una àmplia experiència tant en el futbol professional com en fases d’ascens de categoria i dels quals s’espera rendiment immediat, un canvi complet respecte a l’estiu. De fet, la mitjana d’edat en els reforços d’hivern és de 31 anys, mentre els de l’estiu eren de 24.