Els nous 'cromos' del Nàstic en aquest mercat d'hivern

El passat dilluns es va tancar una nova finestra de mercat hivernal al futbol. El Nàstic va finalitzar el mercat amb les baixes de Biel Vicens, Álex López, Mario Rodríguez, Nil Jiménez i Alexandru Tirlea i quatre noves altes. Així, la direcció esportiva grana, encapçalada per Javi Sanz, ha aconseguit desfer-se d'algunes peces que no estaven comptant amb el protagonisme esperat ni la confiança del tècnic i s'han tractat de reemplaçar amb perfils de nivell que pugen la qualitat de la plantilla.

Uns moviments que, han portat a diversos experts en el mercat, a coincidir en el fet que el club grana ha fet un dels millors mercats entre els equips de la categoria.

El Nàstic ha reforçat la seva plantilla amb quatre noms propis: Migue Leal, David Juncà, Borja Granero i Roberto Torres, quatre nous 'cromos' que volen apropar l'equip a l'anhelat objectiu de l'ascens al futbol professional.

Migue Leal

Imatge del 'cromo' de Migue Leal amb el Nàstic.Diari Més

Migue Leal ha arribat a Tarragona amb la intenció de reforçar el lateral dret i dotar a la plantilla d'un perfil diferent en aquesta posició. Amb la competència de Pol Domingo, un lateral que destaca per la parcel·la defensiva, Leal aporta més profunditat i desequilibri a l'atac grana gràcies al seu ritme i arribada a l'àrea des de la defensa. Ja ha aportat a l'equip en els minuts que ha disputat amb la samarreta grana.

David Juncà

Imatge del 'cromo' de David Juncà amb el Nàstic.Diari Més

Lateral per l'altre perfil. El segon a arribar va ser David Juncà, qui aterra a Tarragona amb la missió d'aportar rotació i competència al capità, Joan Oriol, una missió que no va ser capaç de dur a terme Nil Jiménez. El defensa gironí destaca pel seu potent físic i arribada a l'àrea amb una perillosa cama esquerra.

Borja Granero

Imatge del 'cromo' de Borja Granero amb el Nàstic.Diari Més

La parcel·la que més necessitava reforçar el Nàstic era la defensiva, i, ràpidament, va solventar-la amb la tercera incorporació, Borja Granero. El central valencià arriba per apuntalar l'eix de la defensa amb la seva extensa experiència en la categoria. Granero destaca pel seu imponent físic i la seva depurada sortida de pilota.

Roberto Torres

Imatge del 'cromo' de Roberto Torres amb el Nàstic.Diari Més

Amb les obligacions cobertes, el Nàstic es va llançar al mercat buscant una cirereta que completés el pastís. El primer nom que va sonar va ser el d'Alan Godoy, per rememorar moments de l'any passat, però una vegada caiguda aquesta opció, el club es va afanyar a portar un nom que il·lusionés a la parròquia grana. Finalment, a última hora, el club va anunciar la incorporació d'un jugador que, durant anys, va ser l'autèntica estrella d'un equip del futbol professional: Roberto Torres. Amb el navarrès, el Nàstic incorpora una cama dreta prodigiosa tant per al seu colpeig de pilota com per la seva tècnica. Un jugador que, sens dubte, puja el nivell de la plantilla.