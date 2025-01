L’àrbitre Eder Mallo declararà davant de la jutgessa el pròxim 4 de març

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Eder Mallo Fernández declararà a Tarragona el pròxim 4 de març. Aquesta és la data en la qual la magistrada del Jutjat d’Instrucció Número 4 de Tarragona ha citat al col·legiat castellanolleonès com a querellat en el procés judicial obert per la querella presentada pel Nàstic el darrer 10 de desembre.

La jutgessa recollirà el testimoni de Mallo Fernández, així com el de la propietària del restaurant de Tarragona on van sopar els membres de la Junta d’Andalusia i l’Ajuntament de Málaga que va sentir que «el partit estava controlat» i el del cambrer d’un local de Salou que va apuntar que l’àrbitre havia dit que tenia la mesura presa a Nacho González. Amb tot, els dos darrers no testificaran el mateix dia de Mallo.

D’aquesta manera, el procés judicial avança al seu ritme. El darrer dilluns, la magistrada va admetre a tràmit la querella que va presentar el Nàstic el darrer 10 de desembre. En l’auto judicial, la jutgessa va manifestar que «els fets relatats en l’escrit de querella posseeixen entitat suficient per a ser constitutius, almenys de manera indiciària, d’un delicte de falsedat documental de l’art. 390.1.1 del codi penal i un delicte de corrupció en l’esport de l’art. 286 bis».

La declaració d’Éder Mallo Fernández serà un nou pas en aquest pas que s’espera que sigui un procés llarg que podria allargar-se anys.