El jutge admet a tràmit la querella del Nàstic contra Eder Mallo

El Jutjat d'Instrucció Número 4 de Tarragona ha admès a tràmit la querella del Nàstic contra Eder Mallo Fernández, l'àrbitre que va xiular la final del play-off d'ascens amb el Málaga i que va acabar amb l'empat a 2 i l'ascens de l'equip malagueny el passat 22 de juny.

La jutgessa Sara Leo Jové manifesta que «els fets relatats en l'escrit de querella posseeixen entitat suficient per a ser constitutius, almenys de manera indiciària, d'un delicte de falsedat documental de l'art. 390.1.1 del codi penal i un delicte de corrupció en l'esport de l'art. 286 bis».

El Gimnàstic de Tarragona ha compartit l'auto del dictat del Jutjat d'Instrucció Número 4 de Tarragona i ha destacat mitjançant un comunicat que «després de rebre aquesta notificació, continuarà defensant la dignitat i honorabilitat de l'entitat i de Tarragona».

La querella presentada pel Nàstic mantenia que l’actuació arbitral de Mallo va ser desproporcionada i perjudicial. En primer lloc, es qüestiona l’expulsió de Nacho González, central grana, al minut 63, en una acció molt controvertida. El club ha insinuat que aquesta decisió podria haver estat premeditada, ja que suposadament existeixen àudios on l’àrbitre manifesta animadversió cap al central andalús. En el cas de les actuacions arbitrals, el Nàstic va presentar el peritatge de Xavier Estrada Fernández, exàrbitre, en el qual exposava «més de tretze errors arbitrals flagrants, entre ells nou accions dels jugadors del Màlaga que haurien d'haver estat sancionades amb targeta groga, i altres errors com el produït durant la pròrroga en el minut 113:21, tots ells afavorint al Màlaga». A més, el Nàstic també denuncia una mala gestió del temps de joc: la prolongació causada per les interrupcions va afavorir que es juguessin més minuts del necessari.

De la mateixa manera, el Nàstic va presentar proves a través de l'agència de detectius Método 3 en les quals exposaven que Eder Mallo va mentir a l'acta de partit després d'exposar que havia temut per la seva integritat física. La gravació exposada per l'entitat grana Eder Mallo reconeixia que «els vaig dir que com entrin ens haurem de pegar, si no quedarem com ximples. I no, va dir que aquí no entrava ningú. Sé que no és agradable, però ja està. No m'ha agredit ni Déu». De la mateixa manera, l'acta dels Mossos d'Esqudra remarcava que va haver-hi insults en el túnel de vestuaris, però en cap moment es va témer per la integritat física dels col·legiats.