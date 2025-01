El Nàstic avança amb més optimisme en l’operació fitxatge d’Alan Godoy

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona entra de ple en les hores claus de cara a l’operació fitxatge d’Alan Godoy. El davanter canari s’ha convertit en el protagonista del serial del mercat d’hivern. Els equips ambiciosos de la Primera Fedració s’han posicionat per assolir el traspàs que demana l’Eldense, el seu club actual. Entre els poderosos pressupostos, el Nàstic avança amb cada vegada més optimisme i amb el temps en el seu favor.

És una realitat que Alan Godoy té el desig tornar a Tarragona i això és clau perquè l’entitat grana se situï a la pole position per assolir el seu fitxatge. Des de l’entitat grana esperen que aquesta situació es resolgui en les pròximes hores, i esperen que el resultat sigui positiu per als interessos grana i que el somni que fa unes setmanes semblava impossible, es converteixi en realitat.

El desig del club en millorar la plantilla amb Alan Godoy la va evidenciar el director esportiu grana, Javi Sanz, en acabar la roda de premsa de presentació de Migue Leal i David Juncà, ahir: «Alan vol venir a Tarragona i nosaltres volem que vingui». A més, Sanz va incidir en aquest factor que és clau en les operacions grana: «Fa un mes vaig estar amb Alan i li vaig comentar que no anàvem a entrar en cap subhasta. L’Eldense no valora res més que un traspàs, que és una operació complexa, però estem treballant en que es pugui produir sense que sigui un impacte econòmic important per al club». Dit això, Javi Sanz va remarcar que «som optimistes» amb l’operació Alan Godoy. La realitat és que el pas de les hores ha refermat aquest optimisme.

Unanimitat al Consell

Alan Godoy es presenta com el fitxatge més desitjat i esperat dels darrers anys. A la Primera Federació, el llampec Godoy s’ha convertit en una estrella i l’any passat ja va demostrar a can Nàstic que és diferencial. En aquest sentit, el Consell d’Administració del Nàstic es van reunir el passat dimarts amb la direcció esportiva per la viabilitat del moviment. El president executiu Lluís Fàbregas, va destacar ahir que «hi ha una única posició unànime de tots els membres del Consell. Vam fer un encàrrec a la direcció esportiva de millorar el nivell de la plantilla i Godoy la millora. El Consell acompanya la decisió del moviment sempre que no vingui amb un desfase en el pressupost». Aquesta idea la va subratllar Javi Sanz apuntant que «som responsables amb el pressupost del club i treballant assumint la responsabilitat econòmica de no poder desviar-nos».

D’altra banda, el president també va posar la pilota a la teulada de l’Eldense destacant que «em consta que el jugador vol venir, però té ofertes d’equips amb pressupostos superiors. La decisió és de l’Eldense i del jugador, la direcció esportiva està treballant, però és una decisió que no depèn únicament de nosaltres».

Sobre Fredrik Wester

El director esportiu, Javi Sanz, també va incidir a les paraules de l’accionista del club Fredrik Wester a la xarxa social X, on el suec apuntava que «no he sentit res del club respecte a Godoy, És una bona oportunitat i estic disposat a fer el que pugui si el club ho considera estratègicament important». Sanz va deixar clar que «ens va transmetre a través del seu representant que va haver-hi un malentès. No dubto que si haguéssim tingut la capacitat d’aquesta operació ho hauríem executat amb més rapidesa. La gestió del club va a través de parlar en el Consell d’Administració, parlar a les xarxes només genera crispació».

De moment, l’operació del fitxatge d’Alan Godoy arriba a les seves hores claus i el Nàstic navega amb optimisme.