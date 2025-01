Emaná, Abel Buades, David Rocha... Aquests son els jugadors del Nàstic que van tornar al club

Alan Godoy és la gran obsessió del Nàstic en aquest final de mercat. El gran record que va deixar a l'equip grana en els 6 mesos que va vestir l'elàstica grana, cedit per l'Alavés, fa que el club i la ciutat ansiïn retrobar-se amb el canari per tractar de sanar la ferida oberta des del partit contra el Málaga i complir, plegats, l'objectiu frustrat la temporada passada.

El tòpic diu que 'Les segones parts mai foren bones', però el futbol ha demostrat, en moltes ocasions, que no sempre és així, tot i que, a vegades, el record d'un passat brillant, posa les expectatives massa altes en alguns casos. Aquests són alguns jugadors que van marxar del Nàstic per una raó o una altra, i van tornar després a 'equip grana:

Achille Emaná: El camerunès va ser una de les sensacions de la Segona Divisió la temporada 2015/16, en la que el Nàstic va estar a punt d'aconseguir l'ascens a Primera Divisió, la història podria haver estat diferent si hagués marcat aquell penal contra el Leganés... Finalment, el Nàstic es va quedar a tocar de l'objectiu i Emaná, qui va marcar nou gols i va començar a ser considerat un dels millors futbolistes que han passat mai pel club, va marxar al Japó.

Les coses no van anar gaire bé ni pel club ni pel jugador. Així, el gener de 2017, Emaná va tornar a Tarragona per jugar junt amb el seu germà menor i va contribuir a l'agònica salvació contra l'UCAM Múrcia, tot i que amb algun episodi polèmic al mig que el va apartar de l'equip en les últimes jornades i va embrutar la seva sortida final del club.

Imatge d'Achile Emaná celebrant un gol amb el NàsticLaLiga

David Rocha: El migcampista extremeny va ser un dels pilars sobre els quals es va fonamentar el retorn del Nàstic al futbol professional el 2015. Va arribar l’estiu de 2013 a Tarragona i ràpidament es va convertir en el timó de l’equip en la medul·lar. Després de la decepció de Llagostera, es va convertir en un dels homes clau per redimir-se la següent temporada. A Segona Divisió va anar perdent protagonisme amb l’assentament de Levy Madinda i Sergio Tejera, i al gener va marxar amb una gran oferta de Houston. Rocha tornaria l’estiu de 2018 de l’Oviedo i va formar part de la plantilla fins gener, quan va marxar a l’Almeria.

David Rocha celebrant el segon gol del Nàstic contra el Huesca el 31 de maig de 2015, quan l’equip va certificar l’ascens a Segona Divisió.Cristina Aguilar

Abel Buades: El migcentre valencià va arribar al club grana l'estiu del 2003, quan l'equip militava a l'antiga Segona Divisió B. Es va convertir en una peça important al mig del camp grana i va ajudar a retornar a l'equip al futbol professional. Després de dues grans campanyes a Segona, Buades va disputar la històrica temporada de l'equip a Primera Divisió sent un dels referents de l'equip i marcant un gol, de penal, contra el Reial Madrid a Tarragona. A mitja temporada, però, la seva mala relació amb Paco Flores va precipitar la seva sortida rumb al Càdis, que estava a Segona Divisió. Després de mitja temporada al club gadità, Buades va acabar tornant al Nàstic, que acabava de baixar, i s'acomiada del club amb una nova gran temporada.

Imatge d'Abel Budes amb el Nàstic a Primera Divisió.Cedida

Manolo Martínez: El migcentre i central de Bigastro va arribar al Nou Estadi també la temporada 2003/04 amb el Nàstic a Segona B i va formar part del grup que va ascendir de la tercera a la primera divisió del futbol espanyol. Amb poca participació a Primera, Manolo acabaria posant rumb a Tenerife al mercat d'hivern. Tornaria a Tarragona l'any 2014, per aportar un punt de lideratge i veterania que acabaria ajudant l'equip a assolir l'ascens a Segona. Va acabar retirant-se al club grana, havent aconseguit dos ascensos a Segona i un a Primera amb el club i incorporant-se al cos tècnic de l'entitat.

Imatge d'arxiu de Manolo Martínez disputant un partit.Nàstic

Ferran Giner: un altre futbolista que va aconseguir un ascens amb el Nàstic apareix en aquesta llista. El ràpid extrem valencià va arribar al 2013 i va viure la decepció de Llagostera abans de retornar l'equip al futbol professional la següent temporada. A Segona, Ferran va disputar dues temporades més de grana fent funcions d'extrem o lateral per banda esquerre, però finalment va posar rumb a Mallorca, on va aconseguir un nou ascens. Giner va tornar al Nàstic el 2019, temporada que va ser un recurs per a Xavi Bartolo i Toni Seligrat fins a l'aturada de la competició per l'esclat de la pandèmia de la Covid-19.

Imatge de Ferran Giner conduint una pilota amb el Nàstic.Cedida

A aquests noms, s'hi poden afegir d'altres com els de Bruno Perone, Marc Martínez, Albert Virgili, Manuel Ruz, David Medina o David Sánchez. Així com futbolistes formats al planter que van tornar en etapes més madures de la seva carrera futbolística com Alberto Varo, Joan Oriol o Fran Carbia.

Com hem comprovat, el retorn de futbolistes en clubs és una pràctica relativament habitual que pot ser molt útil, ja que tant jugadors, com entrenadors com afició ja es coneixen i saben que poden esperar, tot i que, no sempre, s'aconsegueix la mateixa simbiosi que en la primera ocasió. Aconseguirà Godoy tornar i donar una versió encara millor que la mostrada la temporada 2023/24?