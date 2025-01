L'ex del Nàstic que podria jugar les eliminatòries de l'Europa League

Està sent un mes de gener mogut al mercat futbolístic. Com cada vegada que s'obre la finestra de traspassos a mitjans de temporada, els equips aprofiten per reforçar les seves plantilles per assolir els objectius marcats o reconduir la temporada.

A tot Europa, els equips busquen oportunitats de mercat i futbolistes interessants per pujar el nivell de la plantilla. Inclús a Hongria on l'actual subcampió del campionat domèstic, el Ferencvaros ha incorporat un exjugador del Nàstic de Tarragona: Aleksandar Cirkovic.

Fins ara, l'extrem serbi formava part del FK TSC del seu país, i avui el club hongarès ha oficialitzat la seva incorporació per ajudar-los a conquistar el títol de lliga hongarès i a arribar el més lluny possible a l'Europa League, on l'equip hongarès competeix.

Cirkovic va arribar a Tarragona l'estiu de 2021 procedent de l'Admira Wacker austríac i no va convèncer a Raül Agné, de manera que va acabar marxant el mes de gener de 2022, només 6 mesos després d'arribar, en direcció al Vozdovac serbi sense arribar a debutar en partit oficial amb l'equip grana.

Cirkovic ja va disputar l'Europa League la temporada passada amb el TK TSC marcant inclús un gol al camp de l'Olympiacos grec en la derrota del seu equip per 5-2. Enguany, el TK TSC va disputar les eliminatòria de classificació prèvia a la segona competició europea i va perdre contra el Maccabi de Tel Aviv, de manera que ha disputat la Conference League, la tercera competició europea.

Les normes UEFA no permeten als jugadors acabats d'arribar als equips competir en les competicions continentals fins a acabar la primera fase, la fase de lligueta que s'estrena enguany, i es doni pas a les eliminatòries. Actualment, el Ferencvaros es troba en posicions d'accés a la ronda prèvia de l'Europa League a falta de dos partits per disputar. Els de Budapest visiten demà l'estadi de l'Eintrach de Frankfurt i rebran l'AZ Alkmar neerlandès en l'última jornada abans de saber si Cirkovic podrà debutar en aquesta competició.