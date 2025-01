L'onze de futbolistes que (potser) no recordaves que van passar pel Nàstic

Per les files del Nàstic han passat milers de futbolistes que, des de la fundació de la secció de futbol del club, han defensat el seu escut. Alguns d'ells han marcat una època al Nàstic i, d'altres, en canvi, han tingut un pas més discret pel club grana, encara que després puguin haver destacat, o no, en altres clubs. Aquí et presentem un XI de jugadors que han militat al Nàstic que, potser, no sabies que havien defensat la samarreta grana:

Porteria: Roberto Jiménez

Roberto Jiménez era un jove i prometedor porter de 21 anys que ja havia debutat a primera divisió quan l'Atlético de Madird va cedir-lo al Nàstic la temporada 2007/08 disputant fins a 28 partits amb l'equip grana a Segona Divisió, i sent convocat per la selecció espanyola sub 21 en aquest temps.

Després del seu pas pel Nàstic Roberto va completar una llarga i exitosa carrera en clubs com el Benfica, l'Olympiacos o el West Ham United.

Lateral dret: Bruno Saltor

L'ebrenc va disputar 14 partits amb el Nàstic a Segona Divisió cedit per l'Espanyol la temporada 2001/02. Saltor continuaria destacant en els seus següents episodis a Lleida, Almeria i València abans de fer el salt a Anglaterra, on es convertiria en una absoluta llegenda del Brighton and Hove Albion al qual va ajudar a ascendir i mantenir-se a la Premier League.

Saltor, que suma més de 100 partits a Primera Divisió espanyola, es va retirar després de la temporada 2018/19.

Central: César Navas

Sortit del planter del Reial Madrid, César Navas ja era un central experimentat a Primera quan el Málaga el va cedir al club grana quan el Nàstic competia en la màxima categoria del futbol espanyol. Navas va disputar 20 partits i va marcar dos gols amb el Nàstic a primera abans d'anar-se'n a Santander per signar pel Racing.

Finalment, César Navas va completar la seva carrera futbolística a Rússia amb el Rubin Kazan i el Rostov, disputant 250 partits al campionat rus i convertint-se en un jugador habituat a disputar competició europea. Va ser campió de la Lliga Russa el 2009.

Central: David Abraham

La primera experiència europea del central argentí David Abraham va ser el Nàstic, a on va arribar des de l'Independiente de Avellaneda cedit la temporada 2007-08. Va disputar 36 partits aquella temporada marcant tres gols i el club tarragoní va exercir la seva opció de compra sobre el jugador per, immediatament, vendre'l per 800.000 € al Basilea suís.

Abraham va acabar donant un gran nivell a Suïssa i va fer carrera a Alemanya, pas previ pel Getafe, on es convertiria en una llegenda de l'Eintrach de Frankfurt, amb qui va disputar gairebé 200 partits.

Lateral esquerre: Moussa Bandeh

Amb l'ascens a Segona del 2015, el Nàstic va voler reforçar el lateral esquerre per donar competència a Mossa amb el Gambià que arribava de l'Olot.

Tot i la seva imparable potència i exuberància física, Bandeh, no va mostrar mai estar al nivell de l'equip i va acabar marxant, primer cedit i després traspassat. Actualment milita a la UE Rapitenca.

Migcentre: Adrian González

Fill del mític Míchel González, exfutbolista del Reial Madrid entre els anys 80 i 90 i entrenador en diversos equips d'alt nivell, Adrián González ha fet una llarga carrera futbolística en equips de Primera i Segona Divisió. Adrián, que ha jugat en totes les posicions del mig del camp, acumula gairebé 250 partits a Primera Divisió amb 19 gols anotats, jugant per equips com el Málaga, l'Eibar o el Racing entre d'altres.

Al Nàstic hi va arribar al gener de la temporada 2007/08, a Segona Divisió, cedit per al Reial Madrid. González va completar 18 partits amb la samarreta grana i va marcar dos gols.

Migcentre: Bernard Sun

El fitxatge de Bernard Sun, el gener de 2019, va ser un dels moviments més estranys del Nàstic. El futbolista d'origen xinès va arribar a Tarragona cedit procedent del Jumilla.

Futbolísticament, va ser un moviment amb poc sentit, ja que Sun només va disputar dos partits amb l'equip llavors entrenat per Enrique Martín, però el moviment s'entén en el món comercial, ja que la notícia del fitxatge del xinès va generar més de 115 milions d'impressions a la Xina i va ser cobert per grans mitjans de comunicació del país asiàtic.

Extrem dret: Javi Martínez

Javi Martínez va ser un futbolista important pel Nàstic els primers anys després del retorn a la Segona Divisió B. L'extrem sevillà va arribar a Tarragona el gener de 2013 i ràpidament es va convertir en una figura important per a l'atac grana.

Caracteritzat pel seu pèl decolorat, Martínez va anar perdent protagonisme en els onzes, llastrat per les lesions, i va acabar rescindint el seu contracte amb el Nàstic, de mutu acord, dos anys després de la seva arribada. Va defensar la samarreta grana en 38 partits.

Extrem Esquerre: Gil

Gil Ribeiro Gonçalves va ser un dels fitxatges estrella del Nàstic per a la temporada a Primera Divisió. L'extrem brasiler va arribar a Tarragona després de formar part d'equips grans de Brasil com el Corinthians i el Cruzeiro, amb un pas per Tokyo. També havia estat internacional amb l'absoluta de la 'Canarinha' el 2003, disputant 4 partits i marcant un gol.

Va disputar 18 partits amb el Nàstic a Primera Divisió, sense arribar a anotar i va marxar de tornada al Brasil. A finals de temporada va assegurar que el Nàstic havia estat primat per empatar un partit contra el Betis.

Davanter: Jesús Perera

Jesús Perera era un davanter ja veterà, amb sobrada experiència al futbol professional espanyol, amb més de 50 gols anotats i gairebé 200 partits disputats, quan va recalar al Nou Estadi per tractar de retornar al Nàstic a Segona Divisió.

A Tarragona es va convertir en un davanter útil, anotant 11 gols en una temporada i mitja i disputant uns minuts en l'amarga eliminatòria contra el Llagostera el 2014.

Davanter: José Mari

Després de passar per equips com l'Atlético de Madrid, el Milan o el Vila-real o el Betis i ser internacional absolut per Espanya l'any 2001, disputant 4 partits i marcant un gol, José Mari va signar pel Nàstic la temporada 2008/09 a Segona Divisió.

El davanter sevillà va passar dues temporades al Nou Estadi i va marcar 8 gols en 49 partits disputats abans de partir rumb a Jerez.