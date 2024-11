Dani Vidal: «El Barça Atlètic és més vulnerable que l'any passat, però pot ser una arma de doble fil»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la catorzena jornada de campionat a Primera Federació. Després d'empatar contra l'Andorra, els homes de Dani Vidal visitaran l'estadi Johan Cruyff per enfrontar-se al filial del Barça acompanyats d'una Marea Grana d'uns 500 aficionats que viatjarà a Sant Joan Despí. El matx es disputarà diumenge a les 19:30 h.

Partit contra el Barça Atlètic, un rival important...

«És un partit assenyalat. Sobretot per aquesta proximitat que facilita el desplaçament per a la gent. És un partit molt difícil, però sabem perfectament el que ens trobarem. Els nois han treballat molt bé durant la setmana. I sabem i respectant moltíssim el rival, però sabem que si fem un partit seriós, tindrem les nostres opcions de guanyar els tres punts.»

T'agradaria que es repetís la Marea Grana de l'any passat?

«El primer que vull és el resultat i després el joc de l’equip. Responent a la pregunta, tant de bo tinguem tota la gent que ens ha donat suport l’any passat, perquè crec que ens van ajudar moltíssim durant tot el partit. Sabem que no és el mateix moment de la temporada i també hi ha altres limitacions, les econòmiques, que el percentatge del preu de les entrades ha pujat una barbaritat. A vegades ens oblidem que el futbol no té cap sentit sense els aficionats. M’agradaria jugar amb el camp ple. Com més gent al camp més gaudim tots.»

Quin partit preveus?

«Tenen una filosofia molt clara del joc, amb aquest 4-3-3 que cada vegada és més versàtil. De vegades et fan sortides de 3, et posen 4 jugadors per dins, però al final no deixen de ser un equip amb molt de talent, amb bons números ofensius, que els està costant en defensa, però és un equip que només ha perdut 3 partits, els mateixos que nosaltres, per tant, és un equip difícil d'enfrontar-se. Els partits que han perdut han estat tots per la mínima. Com a local no ha perdut. Porten 4 empats, 2 victòries, nosaltres 3 partits, 3 victòries. Ara sí, és cert que fa jornades que no guanyen.»

Avui s’inaugura la Lliga Genuine a Tarragona.

«Ahir vam anar a la presentació del voluntariat, on també es va presentar la primera plantilla del Nàstic Genuine i volia que la gent gaudís. Miraré d'estar a la presentació i mirar algun dels partits que es juguin a Salou. És futbol, però és diferent. Al final són persones superagraïdes. Tenim la sort de compartir el dia a dia amb alguns jugadors, com Rubén, com Christian, que estan pràcticament tot el dia al club. Álvaro, també que passa molt sovint. No vull començar a donar noms perquè em deixaria algun i no és just. Però sabem com és el futbol. Sabem que tots depenem del resultat. He de dir que les persones que mai no ens miren diferent, independentment de si has guanyat o perdut l’últim partit, són ells. Al final estan per sobre d’això i crec que ens donen moltes lliçons de vida que si et pares a pensar, ho agraeixes molt. Demanar que la gent vingui a donar-los suport, que gaudeixin amb ells. Els desitjo a tots els participants molta sort, que tot vagi bé, però sobretot a nostres.»

Plantilla completa demà?

«Sí, al final tots disponibles. Tenim algun jugador que demà veurem. Ha anat fent un entrenament parcial durant la setmana. Per exemple, el tema de Mario, que el tenim una miqueta tocat, però demà acabarem d’avaluar per veure si els tenim tots disponibles. »

Què suposa per a la plantilla que estiguin tots adaptats a l’equip, al sistema? Creus que està ja la plantilla a prop del seu màxim nivell en general?

«Amb el pas de les jornades, crec que tots tenim aquesta sensació de creixement és bo, que l’equip va a més. Jo la tinc perquè cada vegada jugadors que venien amb manca de ritme o que han tingut molèsties, cada vegada estan millor. Els nous cada vegada assimilant més la idea, però no només la idea sinó també les relacions entre els companys. L’entrador ha d’adonar-se d'aquestes relacions entre futbolistes que juguen en demarcacions properes i potenciar-les. I això només s’aconsegueix amb el pas del temps. Per tant, per a mi com entrenador, beneït problema els cacaus de cap que tenim ara per fer l’alineació. Anirem fent canvis l’onze i sempre veient que un jugador que estigui fatigat, estigui amb molèsties, un altre jugador entrarà, ho farà bé i hi haurà repartiment de minuts segur.»

Et facilita la feina el haver-te enfrontat al Barça en diferents categories des de fa tants anys per aquesta filosofia de joc comuna del club?

«Estic molt acostumat a jugar contra ells, però m’han fet agafar molts mals de cap. Jo t’inverteixo la pregunta. Ells a Dani també el coneixen segur, que sempre tens aquest mal de cap. Saben que els sé competir, tenen jugadors de moltíssim talent, i estem molt conscienciats que hem de fer les coses molt bé per tenir opcions.»

Aquest ambient d’exigència que pot tenir el Barça Atlètic per la mala ratxa per la qual passa, en un equip tan jove és una cosa que pots aprofitar?

«Sí i, no. En un filial estan més alliberats d'aquest pes. Saben que ells no tenen un objectiu classificatori, hauria de passar una catàstrofe per perdre la categoria, i posen per sobre el fet de fer créixer jugadors al resultat immediat. Per això sempre tenen més tranquil·litat, més estabilitat, tant els jugadors com el cos tècnic. Crec que els nois com són joves són més inconscients en aquest aspecte i sortiran alliberats segur.»

El primer partit d’una setmana de tres, s’ha de gestionar la plantilla?

«Estic tranquil perquè tinc variants en diferents posicions del camp. Sabem que per la nostra manera de jugar i pels rivals que ens venen seran partits amb molt de desgast, però sé que si he de fer torns de 60-30, 75-15, 70-20, els faré perquè al final el que volem sempre és tenir 11 jugadors que estiguin plenament disponibles per competir al màxim al camp i sabem que de diumenge a dimecres hi haurà d'haver canvis per competir al màxim».

Creus que aquest any el filial del Barça serà una mica més vulnerable per la joventut dels seus jugadors?

«Sí, al final el fet que hagin pujat al primer equip jugadors tan joves significa que han hagut de pujar jugadors del juvenil. Són més joves, és veritat que estan per fer, però és una arma de doble fil perquè, al ser més jove també ets més inconscient, més elèctric, treus la motxilla de pes de sobre, llavors són jugadors de molt talent, és evident que el tema de l’experiència els està passant factura, com hem comentat abans, però estic segur de què aquest partit cometran errors, com tots, però estic segur que l'error de la setmana passada no els tornarà a passar.»