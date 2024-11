El Nàstic afronta un partit trampa contra un Barça en una situació crítica

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarrragona té aquest cap de setmana el desplaçament més curt de la temporada. Els grana volen tornar al camí de la victòria a domicili acompanyats de la Marea Grana. El que dicta la classificació i l’especialitat del conjunt de Dani Vidal amb els filials donen molts punts a favor, però el Barça Atlètic s’apunta a un partit trampa aquest diumenge a l’estadi Johan Cruyff.

El filial blaugrana, entrenat per Albert Sánchez, arriba al duel d’aquest cap de setmana en una situació crítica. Amb 14 punts, el Barça Atlètic es troba en posicions de descens, i les sensacions tampoc acompanyen. De fet, fins ara han acumulat set empats de manera consecutiva. El darrer diumenge, van ser tocats i enfonsats amb una remuntada de l’Amorebieta en el temps de descompte.

Per arribar fins a aquest punt, a nivell de plantilla el Barça Atlètic s’ha vist perseguit per les lesions i també per les seleccions. Concretament, contra l’Amorebieta, fins a set jugadors no van poder jugar per compromisos internacionals, entre aquests els titularíssims Pau Prim, Noah Darvich i Pedro Soma, entre d’altres. Tots ells, estaran disponibles per a jugar contra el Nàstic el diumenge.

A nivell esportiu, el conjunt d’Albert Sánchez ha vist fins a cinc vegades en els darrers 8 partits com els seus rivals els remuntaven els seus gols. El filial blaugrana, amb 17 gols a favor, és un equip amb facilitat per trobar la porteria rival. Normalment, acostuma a avançar-se en el marcador, però ha demostrat sistemàticament que té moltes dificultats a l’hora d’aguantar el resultat. Contra el Barakaldo, van veure com el conjunt basc els igualava el 2-0 en qüestió de vint minuts. La Gimnástica Segoviana i el Sestao River, equips en la lluita per a la salvació, van empatar fins a dues ocasions els gols dels barcelonins. L’exemple més recent, la remuntada en dos minuts en el temps de descompte de l’Amorebieta del darrer diumenge.

Els blaugrana són un equip més jove que l’any passat. A banda de perdre el tècnic Rafa Márquez, jugadors com Marc Casadó, Gerard Martín i Pau Víctor, presents a l’onze inicial del Barça en la darrera visita del Nàstic al Johan Cruyff, ara destaquen amb el primer equip. El jugador que sí que es manté i enguany ha esdevingut com a referència és Unai Hernández. L’atacant és l’home més perillós del filial blaugrana. Encara no s’ha perdut ni un sol minuti acumula sis dianes i una assistència. Hernández es presenta com una de les noves promeses de la Masia i, de moment, l’esperança del conjunt blaugrana per capgirar la mala dinàmica. Al mig del camp també destaca Pau Prim. El jove jugador, que la setmana passada capitanejava la selecció espanyola sub-19, és la guia del joc associatiu del conjunt blaugrana.

El talent inherent dels jugadors del Barça Atlètic, sumat a la necessitat de tornar a guanyar com més aviat millor, situen el derbi del diumenge com un partit trampa per al Nàstic. Per la seva banda, Dani Vidal afronta un duel que és el primer d’una setmana de tres partits, així que el tècnic grana haurà de saber gestionar els esforços de la seva plantilla.