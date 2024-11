Gerard Piqué es deixa veure al Nou Estadi Costa Daurada en el partit entre el Nàstic i l'Andorra

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir diumenge, Gerard Piqué, president del FC Andorra, va ser present al Nou Estadi Costa Daurada per assistir al partit de lliga de Primera Federació entre el Nàstic de Tarragona i el FC Andorra, que va acabar amb un empat 1-1. Acompanyat de la seva parella, Clara Chía, Piqué va visitar la llotja de l'estadi tarragoní, destacant la seva importància en un moment clau per al club andorrà.

En la prèvia del partit el president del Nàstic, Lluís Fàbregas, va oferir el camp del Nàstic com a possible seu per a l’FC Andorra en cas que no es trobin alternatives al seu estadi actual, el Camp Nacional, que l'Andorra podria haver d'abandonar per ordre del govern del país. Fàbregas va afirmar a la Cadena Ser que confiava que el conjunt tricolor trobaria una solució dins del país andorrà, tot i la incertesa actual.

Pel que fa al partit, l'FC Andorra va empatar 1-1 amb el Nàstic, amb gols de Pablo Fernández pel Nàstic i Lautaro De León per l’Andorra, en un duel marcat per la intensitat i la lluita pels punts.