OFICIAL: El Nàstic anuncia la incorporació de Juan Vizcaíno a l'equip tècnic de Dani Vidal

Tal com va avançar el Diari Més, aquest dijous el Nàstic de Tarragona ha anunciat la incorporació de Juan Vizcaíno Morcillo com a nou assistent tècnic del primer equip per a aquesta temporada, sumant-se a l’equip liderat per Dani Vidal.

L'exjugador, que compta amb més de 100 partits oficials amb la samarreta grana en dues etapes, reforça un staff tècnic completament arrelat a Tarragona, amb professionals com Ivan Moreno, Jordi Abella, Manolo Oliva i Jaume Garcia.

Vizcaíno, originari de La Pobla de Mafumet, arriba al Nàstic després de vuit temporades exitoses a l’Atlético de Madrid, on va contribuir a la consecució de títols com dues lligues, una Copa del Rey i diverses competicions europees.

El tècnic s'incorporarà demà, divendres, en la sessió d’entrenament de les 10.30 h a les instal·lacions del Nàstic, aportant la seva experiència al servei del projecte esportiu grana.