Juan Vizcaíno, a prop d'incorporar-se al cos tècnic del Nàstic

El Nàstic de Tarragona està prop de sumar un home més al cos tècnic de Dani Vidal, segons ha pogut saber Diari Més. Es tracta de Juan Vizcaíno, exjugador del Nàstic i exmembre de l'equip del Cholo Simeone a l'Atlético de Madrid. El tècnic nascut a la Pobla de Mafumet serà el nou assistent tècnic de Dani Vidal.

D'aquesta manera, l'entitat consolida l'estructura del cos tècnic amb un home més de la casa, que se sumarà a Iván Moreno, el segon entrenador, Jordi Abella, el preparador físic, Manolo Oliva, l'entrenador de porters i Jaume Garcia, l'analista tècnic.

Vizcaíno va créixer com a futbolista al planter del Nàstic, amb qui va poder debutar a la Segona B. Després de destacar entre les files tarragonines, va marxar de ben jove cap a Zaragoza, on va complir el servei militar i va jugar al Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza, club on també va acabar debutant.

Dues temporades després, va fitxar pel club on més va destacar, l'Atlético de Madrid, club on va guanyar tres Copes del Rei i una Lliga com a jugador. Posteriorment, va jugar al Real Valladolid i l'Elche, fins a acabar la seva carrera de nou al Nàstic. A més, va jugar 15 partits amb la selecció espanyola absoluta.

Títols amb el Cholo Simeone

Una vegada retirat, es va convertir en el segon entrenador de la Pobla de Mafumet de Santi Coch durant dos anys, fins que va tornar a l'Atlético de Madrid per formar part del cos tècnic del Cholo Simeone. Va ser l'assistent de l'argentí durant vuit temporades consecutives, acabant la seva etapa al 2018, guanyant dues lligues, dues Supercopes d'Europa, dues Europa League, una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya.

D'aquesta manera, Vizcaíno reforçarà el cos tècnic del Nàstic i aportarà la seva experiència a l'entrenador grana. A més, el projecte actual del Nàstic sumarà un home més amb passat i sentiment grana a l'equip de Dani Vidal.