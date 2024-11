Dani Vidal: «Tot i els resultats, el Bilbao Athletic ha estat un rival fort a casa»

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la dotzena jornada de campionat a Primera Federació. Després d'una pausa obligada per la DANA, els homes de Dani Vidal volen millorar les sensacions a domicili davant d'un Bilbao Athletic tocat. El partit es disputarà demà dissabte a partir de les 16:00 h des de la Ciutat Esportiva de Lezama.

Com heu preparat el partit d’aquest dissabte?

«La setmana, entre cometes, ha estat una setmana normal. Vam començar dilluns a la tarda els entrenaments. Hem tingut la sort de no tenir cap imprevist durant la setmana per treballar. Per tant, una setmana normal. Tinc moltes ganes que arribi el partit de demà.»

Com és el rival de demà, té algunes característiques especials?

«El Bilbao Athletic és un equip que particularment m’agrada molt. És un equip que té molt talent, té jugadors amb molt dinamisme. Són capaços de fer sortides de tres, sortides de dos. De vegades les sortides de tres amb un migcampista, de vegades amb un lateral. Però sobretot de mig camp cap endavant, tenen aquest punt de verticalitat que els agrada al nord. Amb jugadors molt ràpids, amb capacitat de desequilibrar en situacions d’un contra u. I a nivell defensiu, té la particularitat que per ser un filial és un equip que està molt ben organitzat a nivell defensiu. Pressiona molt bé. Si t’equivoques, posen pilotes on ells volen que les posis per robar. No s’ho pensen dues vegades i transitant fan molt, molt mal. Per tant, tenim el pla de partit clar. Però és evident que necessitarem la nostra millor versió per intentar sotmetre o tenir controlades més ben dit aquestes virtuts que té el rival, que en té moltes.»

Ara arriba una fase del calendari complicada, amb molts partits. Et preocupa? O creus que l'equip, físicament, pot aguantar això i molt més?

«Sí, al final tenim la sort que Gorka ja està acabant la recuperació, a veure si la setmana que ve el podem tenir entrenant amb el grup. Al final tenim una plantilla àmplia per controlar tots els partits, encara que juguem cada tres dies. Però això ja vindrà. Estem plenament concentrats en el partit de demà.»

Com veus a Concha? Aquest serà el seu últim partit de sanció

«La veritat és que el nano ho ha portat molt bé. Se li van fer molt més dures les primeres quatre, cinc setmanes que després les últimes. Aquesta setmana podríem haver-lo tingut si haguéssim jugat la setmana passada, serà la setmana que ve. Però estem segurs que quan comenci a tenir minuts oferirà molt, molt, molt bon rendiment. La veritat és que ja ha estat entrenant com si pogués competir.»

Més enllà de Gorka, alguna baixa més?

«Tots disponibles»

El mal moment del Bilbao Athletic a casa pot ser una ajuda?

«Sí que és cert que podrien haver aconseguit més punts. Hem vist tots els seus partits de local. Hi ha hagut partits en els quals han estat molt bé, han generat prou situacions de perill. Els ha faltat encert en metres finals i a nivell defensiu. Al final, de vegades els filials pateixen aquest tipus d’accions que amb poc els poden generar el gol. Però la veritat és que si tu mires el nivell de joc de l’equip que han tingut com a local, han estat forts. Aquestes són dades, són estadístiques. Està clar que s’han d'analitzar, però és massa aviat en la temporada perquè aquestes estadístiques es puguin dir si són concloents o no.»

Entre el partit suspès la setmana passada i la dificultat per jugar a Irun, fa setmanes que no competiu amb normalitat...

«Sí, aquesta sensació la tenim. Igual que tenim la sensació que fa tres mesos que no juguem a casa. Tenim la sensació que tenim ganes de disputar un partit de lliga en condicions normals en les quals es pugui imposar el nivell de joc ja sigui d’un equip o d’un altre. I que no hi hagi factors una mica externs o incontrolables que condicionin el partit.»

Has aprofitat conceptes per a la preparació del partit?

«La veritat és que dins de que cada filial és diferent tenen particularitats que se’ls assemblen. El Celta i el Bilbao Athletic moltes vegades et fan aquesta sortida de tres amb quatre jugadors dins que la fan igual un equip i l'altre. Està clar que després tenen a nivell individual jugadors amb capacitats diferents o en alguns metres intencions diferents. Però ens hem trobat dos equips que segurament hi ha hagut tasques o moments de la setmana que s’han pogut aprofitar.»

La victòria fora de casa a la Copa del Rei, ajuda a la confiança per a afrontar un nou partit a domicili?

«Nosaltres tenim moltes ganes de guanyar. Per això, perquè no s’instal·lés en l’entorn un pensament que l’equip competeix d’una manera a casa i competeix d’una altra manera fora. És evident que gairebé tots els equips se senten més còmodes a casa, coneixes el teu camp, jugues amb la teva gent, no tens un desplaçament o un viatge que et condicioni a nivell físic... però nosaltres preparem totes les setmanes igual sabent que jo no vaig a un partit fora de casa a empatar, i els nois no surten amb aquesta mentalitat. Hi ha de vegades que surt millor, hi ha de vegades que surt pitjor. Però jo crec que traient d’algun partit assenyalat que tots sabem, l’equip fora de casa en molts moments ha perdut per detalls. El dia de Barakaldo tens per guanyar i acabes perdent. El dia de Lugo tens per guanyar també i el podies haver perdut. Si ara tinguéssim aquests quatre punts es parlaria d’aquest fantasma? Jo crec que hem d’intentar analitzar les coses amb una miqueta més d’objectivitat, però és evident que nosaltres tenim moltes ganes de tornar a guanyar fora de casa sobretot en Lliga perquè l’últim va ser a la Copa.»