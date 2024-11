El Bilbao Athletic, el pròxim rival del Nàstic i darrer filial encara per batre

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic reprèn la lliga aquest cap de setmana després d’una setmana d’aturada obligada per la DANA i ho farà contra el darrer filial que li queda per batre a la Primera Federació: el Bilbao Athletic. Els grana buscaran recuperar les bones sensacions a domicili emportant-se els tres punts de Lezama contra un filial basc que està negat a casa.

El Nàstic ha demostrat sistemàticament que els filials se’l donen bé. De fet, l’última victòria la van assolir contra l’Osasuna Promesas. Aquest dissabte, s’enfrontaran contra el que queda per marcar a la llista. L’última vegada que Bilbao Athletic i Nàstic es van trobar a la Primera Federació, els grana no van poder passar de l’empat a zero ni amb Raül Agné ni amb Iñaki Alonso a la banqueta. Aquest al·licient se sumarà a la necessitat de tornar a sumar a domicili, una tasca pendent aquesta temporada.

El conjunt entrenat per Jokin Aranbarri no es troba en el seu millor moment. El filial basc va recuperar la categoria el curs passat i encara s’està adaptant a la Primera Federació. De moment, els lleonets es troben en posicions de descens i arriben al duel de dissabte després de perdre dos partits consecutius. El més recent va ser contra un Lugo ja recuperat, mentre que l’anterior, a Lezama, van caure sorprenentment contra l’Ourense, el cuer de la categoria.

De fet, els bascs tenen un compte pendent al seu estadi. L’últim cop que van guanyar davant de la seva afició va ser en la primera jornada de lliga contra l’Andorra. A més, en les darreres tres punxades a casa, els bascs no han aconseguit marcar, el que fa que Lezama no hagi celebrat un gol del seu equip des del 7 de setembre. Amb tot, el Bilbao Athletic és un equip ple de talent i que té un estil definit marcat amb una pressió alta i un estil directe i contundent.

Eneko Aguilar, botxí grana

El Bilbao Athletic va incorporar el darrer mercat d’estiu al botxí del Nàstic: Eneko Aguilar. El navarrès, fins ara a l’Osasuna Promesas, és un migcampista que també pot jugar a la rereguarda i que té bona arribada a porteria des de la segona línia. A més, és el botxí del Nàstic perquè ha marcat en els darrers tres partits que s’ha enfrontat amb el conjunt tarragoní.

Aguilar va ser l’encarregat de marcar el gol de la victòria de l’Osasuna al Tajonar a la primera volta, i després va anotar la diana de l’empat en el Nou Estadi, privant de la victòria al Nàstic en dues ocasions. La temporada 22/23, va obrir la llauna i va fer una assistència en la derrota per 3-0 del conjunt grana al Tajonar. Aquesta temporada és un jugador habitual, així que els de Dani Vidal hauran de trobar una nova manera per aturar-lo.

Un ull posat al temps

El Nàstic tornarà a jugar a domicili després de guanyar al camp de l’SD Ibiza a la Copa del Rei. El conjunt grana només ha sumat una victòria enguany fora i ha patit tres derrotes lluny del Nou Estadi. En totes aquestes, la pluja va estar present. Els pronòstics apunten que dissabte la pluja tornarà a fer acte de presència a Bilbao perquè el Nàstic es vegi obligat a trencar aquesta particular maledicció.