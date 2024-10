Óscar Sanz pateix una petita lesió fibril·lar i serà dubte per diumenge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Óscar Sanz ha estat sotmès a una ressonància magnètica per part dels serveis mèdics del Nàstic que ha confirmat una lesió fibril·lar de grau I al soli de la cama dreta del migcampista grana.

Aquesta lesió, tot i no ser greu, el mantindrà fora dels terrenys de joc durant uns dies. De fet, el de Sant Sadurní d'Anoia ja no va participar en la derrota dels granes contra l'Arenteiro, on l'equip va notar molt la seva absència.

La disponibilitat del jugador per al partit del pròxim diumenge dependrà de la seva evolució en els propers dies.