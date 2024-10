Dani Vidal: «No m’agrada que ens hagin arribat tant a l’àrea. No hauria de passar»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va sortir més que insatisfet després de l’empat amarg contra el Lugo. Vidal va ser contundent en paraules a Tarragona Ràdio: «És un empat negatiu. Et fiques 0-2 fora de casa entrant bé al partit i tenint-lo controlat i acabes així». Pel que fa al duel, l’entrenador grana el va resumir com «un partit caòtic ple d’anades i tornades que beneficiaven el Lugo». A més, va afegir que «A la segona part hem tingut una clara d’Antoñín per fer el tercer i s’emporta una trompada important del porter. Finalment, Álex Jiménez també ha tingut l’última ocasió que hauria d’haver acabat dins. Al final no ha passat com contra el Barakaldo i han enviat una pilota al travesser, podríem haver perdut el partit. No m’agrada que ens hagin arribat tant a l’àrea. Això no hauria de passar».

Malgrat patir de valent durant gairebé tot el partit, el Nàstic va tenir accions per acabar de matar l’encontre, especialment la d’Álex Jiménez. En aquest sentit, Vidal va apuntar que «sabíem que veníem a jugar contra un equip poderós. Aquestes ocasions s’han de resoldre perquè el rival, jugant a casa, sempre et tanquen a l’àrea. Tenim jugadors de qualitat, les pròximes acabaran dins».

Finalment, el tècnic va fer referència a la titularitat de Nil Jiménez: «Joan Oriol ha passat la setmana pràcticament sense entrenar i amb molèsties a l’esquena. A la primera part ens arribaven molt per aquella banda. A partir de la groga sabíem que les aproximacions no s’aturarien i que podria arribar una expulsió. Oriol ha calmat les accions per allà».