El Nàstic es deixa empatar contra el Lugo (2-2)

Un punt i gràcies. El Nàstic es va deixar empatar un 0-2 aconseguit en el primer quart d’hora en un partit que ben podria haver acabat amb derrota. El Lugo va dominar i va fer patir de valent al conjunt grana, aconseguint un total de 12 córner a favor seu. Els grana van tenir el 2-3 amb un mà a mà que va errar Álex Jiménez i, al seu temps, el Lugo va tancar el partit amb una pilota al travesser al descompte.

El Lugo va encetar el duel amb les primeres ocasions. Aquestes van venir totes de la banda de Nil Jiménez, una constant que es repetiria durant tota la primera meitat. El lateral esquerre grana va ser titular perquè Joan Oriol patia de lumbàlgia. El Nàstic, però, no es va acovardir. Els grana van posar en marxa la seva pressió i van tenir fruits ben aviat.

Pablo Fernández li va pispar la pilota a un despistat Nicholas i va encapçalar el contraatac grana. L’asturià va posar la pilota a l’àrea, però Antoñín no va poder rematar per ben poc. Víctor Narro va mantenir la jugada viva. Els protagonistes es van capgirar. L’extrem grana, sense pensar-s’ho, va tornar la centrada al segon pal i Pablo Fernández, que no va deixar perdre la pista de la jugada, va rematar de cap a plaer per marcar el primer. L’asturià va començar la jugada i ell mateix la va acabar demostrant que és el rei dels remats de cap en aquesta categoria.

El gol va ser tota una injecció d’adrenalina al conjunt grana, que ahir lluïa de verd llorer. Jaume Jardí, fent un barret als defensors, va deixar sol a Pablo davant de Lavín, però el porter rival li va endevinar les intencions i va evitar el 0-2. Aquesta alegria dels locals va durar ben poc. Jorge Fernández va tornar a superar Nil per endinsar-se a l’àrea, però el Nàstic estava atent per mossegar al contraatac. Víctor Narro, com és habitual, va ser el protagonista.

L’extrem va controlar la passada en llarg i, amb una subtil passada en profunditat, va driblar el defensa rival per plantar-se tot sol a l’àrea rival. Va ser un moviment exquisit, que, al seu temps, va acabar amb una centrada al segon pal precisa que Antoñín va empènyer gràcilment cap al fons de la xarxa. La llei de l’ex es va complir a l’Anxo Carro. Antoñín i Víctor Narro van col·laborar per marcar a la que va ser casa seva la darrera temporada.

La rèplica del Lugo va arribar aviat amb un remat des de la frontal que Alberto Varo va atrapar. Aquest era un avís. El Lugo vendria molt cara la seva pell. El partit només acabava de començar. El conjunt gallec va fer un pas endavant i el Nàstic, sigui per la comoditat que reflectia el marcador o per l’esforç local, va fer dos passos enrere.

Els de Lolo Escobar van localitzar el punt dèbil del Nàstic a la banda esquerra i van pressionar. En menys de mitja hora, els locals ja havien aconseguit tres córners i el Nàstic es va veure engabiat a la seva àrea. Finalment, la insistència del Lugo va tenir premi, però va venir per la banda contrària. Vaquero es va endinsar per la dreta i Óscar Sanz, que va mesurar malament l’acció, va tirar aterra al migcampista. Penal. Ho era, i el Lugo el va aprofitar. Mendoza el va tirar amb potència i al centre, inaturable per a Varo per posar l’1-2 de la intranquil·litat.

El gol va esborrar el somriure al conjunt grana. El protagonisme del Lugo es va mantenir i Mendoza va tornar a amenaçar la porteria grana amb un remat potent des de la frontal que Varo va haver d’esforçar-se de valent per refusar-la. El Nàstic va poder enviar el partit al descans amb avantatge en el marcador, però ja estaven per darrere sobre la gespa.

A la represa, el Nàstic va tenir una gran ocasió per tornar a matar el partit. Gorostidi va filtrar una pilota entre els defensors cap a Antoñín que, amb un toc senzill, va superar el porter, però Erik Ruiz va treure la pilota de la línia. Després d’aquesta empenta inicial, el Lugo va tornar a agafar velocitat.

Cada canvi del Lugo era més domini sobre la gespa i el Nàstic va tornar a patir. El conjunt local aconseguia córner rere córner i mentre que els grana treien aigua com podien d’un vaixell que ja estava tocat. Les ocasions no paraven d’arribar i, finalment, l’amenaça es va tornar real. Erik Ruiz, tot sol al segon pal, va engaltar un córner per posar el 2-2 quan encara faltaven vint minuts per partit, temps suficient per certificar la remuntada.

Aquest cop va sacsejar Dani Vidal, que va moure la banqueta buscant solucions. Álex López i Álex Jiménez es van incorporar i van ser protagonistes de l’ocasió més clara del partit. López va engegar un contraatac i Víctor Narro, tot i estar fos, va filtrar una pilota per deixar sol Álex Jiménez davant del porter. En el mà a mà, el grana va fallar la millor ocasió del partit.

Aquesta errada podria haver-se pagat car, perquè el Lugo va enviar una pilota al travesser en la sortida d’un córner. Finalment, el Nàstic es va deixar empatar i, tenint en compte com ha anat el partit, va rescatar un punt de l’Anxo Carro.