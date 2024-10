Comença el partit!

Verificat per

El Nàstic de Tarragona estrenarà avui la segona equipació i anirà de verd a l'Anxo Carro. Com a detall, la darrera vegada que Jaume Jardí va lluir aquest color a la lliga va marcar un doblet en 25 minuts amb el Racing de Ferrol.

El Lugo està a zero a l'Anxo Carro

El CD Lugo encara no sap el que és marcar en partit oficial a l'Anxo Carro. El conjunt de Lolo Escobar ha sumat tres empats a zero a lliga contra l'Amorebieta, el Barakaldo i l'Andorra. A més, a la Copa Federació disputada el dimecres, van perdre per 0-1 contra el Sestao River. D'aquesta manera, ni han marcat a casa ni tampoc sumen cap victòria.