Comença la segona meitat!

26'

Aquesta vegada sí, Antoñín

Just abans del gol, el davanter grana havia fallat un mà a mà contra Fraga després d'una errada en la sortida de la pilota del porter. Això no va fer baixar els ànims al davanter que tenia el gol entre cella i cella. Primer el central rival li va pispar el gol de l'empat i ara això. No podia passar de nou. La centrada per la banda de Narro la va anar a rematar amb tot, fins i tot va acabar fent-se mal amb el defensa rival. Però es va deixar l'ànima per marcar el 2-1.