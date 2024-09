Antoñín assenyala el camí de la remuntada (2-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Antoñín ha posat la primera pedra del fortí grana. El Nàstic de Tarragona va sumar la segona victòria consecutiva al Nou Estadi per convertir el temple grana en tot un fortí. Antoñín va tenir un paper fonamental en aquesta fita contra la Real Sociedad B, perquè va significar la primera remuntada del Nàstic en dues temporades. Astigarraga va empènyer en pròpia meta el primer gol del davanter i, en el segon, es va deixar l'ànima per rematar i enviar la pilota al fons de la xarxa.

Dani Vidal només va fer un moviment a l'onze respecte a la darrera setmana. Marc Fernández va entrar per Jaume Jardí per afegir múscul en la pressió del Nàstic. L'inici del partit no va ser apte per a les persones que pateixen de vertigen, perquè va ser tota una muntanya russa. El Nàstic va sortir amb energia i Antoñín va tenir la primera acció del partit. La pressió grana va ser un èxit i, després de pispar una mala sortida de pilota, la pilota va caure a Antoñín que, amb un remat potent, va forçar a Fraga a actuar en dos temps.

L'excés d'energia i la pressió va acabar provocant una cadena de mala sort i males accions. La Real Sociedad B va aprofitar una pèrdua de pilota de Joan Oriol per armar un contraatac a l'altra banda. Llavors, amb el canvi de direcció es van quedar Marc Fernández i Pol Domingo per defensar la banda dreta. Amb tot, no es van entendre i la pilota es va filtrar entre els dos per arribar a Beitia, que havia guanyat la banda esquerra amb velocitat. El carriler de la Real Sociedad B no s'ho va pensar, va encarar porta i va afusellar la porteria d'Alberto Varo amb un remat potent ajustat al travesser.

Només era el minut tres i el Nàstic ja havia rebut un ganxo directe al rostre. Però el conjunt de Dani Vidal no va caure, no va perdre el somriure i la reacció va ser instantània. Els grana van fer un pas endavant en la pressió i en el joc. El director va aparèixer. Gorostidi va alçar el cap i va enviar una passada precisa cap a Antoñín. El davanter grana es va convertir en tota una bèstia i va guanyar el duel i la possessió. En veure que no podia allargar la jugada cap a altre company, va decidir rematar ajustant al pal dret de Fraga. El porter rival la va deixar passar pensant que la pilota anava fora, però va topar amb el pal i es va passejar per la línia de gol. Llavors, Astigarraga, pugnant amb Marc Fernández, va acabar per enviar la pilota al fons de la xarxa i posar l'empat.

El gol només va fer que reafirmar el bon inici del Nàstic més enllà de l'error al minut 3. Els grana van mostrar caràcter no deixant-se enfonsar i van pujar una marxa més per buscar la remuntada. El perill grana s'originava, sobretot, per la banda esquerra. Allà Víctor Narro va engegar el seu motor de reacció. L'extrem balear va portar maldecap rere maldecap a la defensa rival enviant centrades constant i, fins i tot, internant-se entre els defensors com una daga per buscar el remat.

El domini grana era evident, així que tard o d'hora havia d'arribar el segon. De fet, la pressió grana va provocar un error en la sortida de pilota rival i, en el mà a mà contra Fraga, Antoñín va errar. El davanter grana tenia el gol entre cella i cella. Primer Astigarraga li va pispar el gol de l'empat empenyent la pilota dins i, després, Fraga li va guanyar el mà a mà. Tocava tornar a intentar-ho i, literalment a la següent jugada, va obtenir el merescut premi.

Narro va guanyar la banda esquerra i va centrar al punt de penal. Allà, Antoñín va saltar amb tot el q ue tenia, amb el cap per davant i sense por a rebre una garrotada en el xoc contra el defensor rival. Amb l'ànima i el cor per davant, Antoñín va rematar per marcar el 2-1 i completar la primera remuntada del Nàstic en gairebé dues temporades completes.

A la represa, la Real Sociedad B va fer un pas endavant. Ara era el Nàstic el que havia d'aguantar les estocades, i ho va fer amb orgull. Poc a poc, el Sanse anava controlant el ritme del partit. Dani Vidal va voler contrarestar la tendència donant entrada amb Álex López i, malgrat que va aconseguir atenuar la malaltia, no la va poder evitar. La necessitat i el talent del filial basc es van combinar per buscar l'empat i el Nàstic es va haver de consagrar a Sant Pol Domingo. El grana va respondre i, entre els esforços de Domingo, Dufur, Sanz i Varo, el conjunt grana va segellar una victòria de confiança al Nou Estadi Costa Daurada.