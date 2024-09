El Vilafranca castiga dues errades per amargar el debut de la Pobla (1-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La Pobla de Mafumet va pagar l’aprenentatge amb una derrota en el debut a la lliga Elit contra el Vilafranca. El filial del Nàstic es va exhibir amb l’esfèric, però va errar a les àrees. El Vilafranca va tenir suficient per castigar dos errors defensius pobletans, mentre que els de Cazorla van fallar en la definició en els metres finals i, fins i tot, van errar un dels dos penals que van gaudir. La lliga Elit és tornar al fang, i en aquest tipus de lluita, l’efectivitat dona punts.

El filial grana va mostrar un estil de joc ordenat i dominant amb bones conduccions de pilota. Els de Manel Cazorla s’aproximaven a l’àrea rival per les bandes, amb uns destacats Santi Guzmán i Teo Pozo. A més, la banda esquerra estava reforçada amb Danilo Luchetti. De fet, el lateral esquerre va protagonitzar la primera acció de perill. Luchetti va centrar al segon pal i Sergi Folch va rematar per sobre de la porteria sense deixar caure la pilota a terra.

Poc després, Folch va bregar i guanyar el duel contra un defensor del Vilafranca per cedir en safata un xut des de la frontal de l’àrea a Santi Guzmán, però el porter Álvaro García va volar per evitar el gol per l’escaire del grana. Els pobletans se sentien còmodes. Arnau Sans movia el joc al mig del camp i Teo Pozo portava maldecaps contínuament a la defensa rival. Quan tot estava de cara va arribar el primer gol del Vilafranca.

Tot va començar amb una falta evitable al mig del camp. El Vilafranca es va ordenar i va atacar per l’esquerra buscant una centrada a l’àrea. L’esfèric va colpejar en tres caps, un buscava el remat a porta, però va ser l’intent de refús de Monnie el que va acabar al fons de la xarxa. Una aproximació a l’àrea i gol en pròpia, aquest va ser el càstig als errors locals.

El pla de partit no va variar. La Pobla es va refer, però no per gaire temps. Set minuts després, en un contraatac, Escamilla va aprofitar una més que mala sortida de Joan Salvà per marcar el 0-2 i deixar el conjunt grana amb un pam de nas. Mentrestant, a la graderia observaven atentament els tècnics Dani Vidal, Iván Moreno i el director esportiu del Nàstic, Javi Sanz.

A la segona meitat la Pobla va fer un pas endavant i va prendre més riscs. Això es va traduir en més ocasions de perill i, amb dos penals. En el primer, el porter del Vilafranca va endevinar les intencions de Santi Guzmán i el va aturar. Poc després, en el segon, Arnau Sans va marcar l’1-2. Els nervis van aparèixer amb el pas dels minuts i els pobletans tenien més aproximacions que remats entre els tres pals. Finalment, un tir al pal de Manuel Pavón al temps de descompte va ser l’última empenta local abans de certificar l’amarg 1-2 final.