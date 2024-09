El Juvenil A del Nàstic supera el Real Zaragoza amb un gol d’Eddy Wester

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Juvenil A del Nàstic va confirmar dissabte la bona arrancada a la Divisió d’Honor superant el Real Zaragoza amb un gol d’Eddy Wester. El conjunt entrenat per Xavi Vilagut va sumar la primera victòria a la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona i també el tercer triomf en quatre duels, uns punts que deixen al Nàstic a la part alta de la classificació. Les joves perles grana no ho van tenir gens fàcil. El Real Zaragoza va arribar al territori grana invicte, però el Nàstic va saber enderrocar el talent aragonès mitjançant Eddy Wester.

El davanter suec, fill de l’accionista del Nàstic Fredrik Wester, es converteix en el pitxitxi de l’equip amb tres gols en quatre partits. Wester ja va ser l’encarregat de donar la primera victòria amb un doblet i, dissabte, va donar el tercer triomf. A més, els jugadors del Juvenil A van dedicar la victòria al seu company Joel Garrofé, qui va patir una greu lesió el darrer duel. El pròxim rival dels grana és el CE Mercantil de Sabadell, un equip que encara no ha guanyat