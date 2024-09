«Treballem en construir les bases perquè els jugadors facin el salt al primer equip»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com és defineix com a entrenador?

«Soc un entrenador que li agrada que els seus equips siguin protagonistes en el joc, que tinguin iniciativa i molta actitud. Vull que els meus equips ataquin i defensin de forma ordenada, i que reaccionin ràpidament quan perden una pilota. Aquesta categoria és molt competitiva i té molt bones individualitats, així que és un repte, però als jugadors els encaixa la meva idea d’equip, així que estem treballant per establir-ho».

Què li va fer venir al Nàstic?

«Després d’assolir l’ascens a la Lliga Elit amb el Vilanova i la Geltrú, el club va decidir no renovar-me. A partir d’aquí, el meu objectiu era trobar un projecte realment atractiu. No volia entrenar per entrenar, sinó un club amb una aposta important. Quan em va sorgir la proposta del Nàstic no m’ho vaig pensar dues vegades. Crec que arribar a aquest club és un pas endavant per a mi i estic molt satisfet del que m’he trobat en arribar».

La seva carrera com a entrenador està lligada al futbol amateur.

«He entrenat durant sis temporades al Cubelles, assolint un ascens, i les dues últimes al Vilanova i la Geltrú, pujant també de categoria. A més, tinc més de 10 anys d’experiència entrenant equips de la base del Vilanova».

El Juvenil A del Nàstic ha començat la temporada amb dues victòries i una derrota, quin balanç fa?

«Molt positiva. Haver començat sumant 6 de nou amb un calendari complicat ens aporta tranquil·litat i confiança i més tenint en compte la manera de guanyar els punts. L’equip s’està adaptant ràpidament a la idea de joc, hem mostrat un joc molt propositiu i amb molta personalitat».

Quin objectiu es marca aquesta temporada?

«Hem tornat a la Divisió d’Honor després de jugar l’any passat a Nacional, així que el nostre primer objectiu és mantenir la categoria. A partir d’aquí, anirem partit a partit sense renunciar a objectius més elevats. Veig a l’equip amb un potencial enorme, així que si les coses evolucionen com fins ara i respecten les lesions, serem capaços de ser més ambiciosos. Amb tot, hem de ser prudents i treballar de valent per consolidar al Nàstic a la categoria».

La Divisió d’Honor és una categoria exigent.

«Sí. Estem entre els millors juvenils de Catalunya, Aragó i Balears. Estem entre equips amb molts recursos, però som el Nàstic i el que hem de fer és fer-nos un forat a la categoria i competir contra tots».

La metodologia de treball està lligada amb l’estil del primer equip?

«Sí, és el nostre far. Els trets identitaris del joc del primer equip els treballem perquè també siguin els nostres. Evidentment, també hi ha espai perquè nosaltres com a cos tècnic hi afegim matisos, també adaptats als nostres jugadors. A més, també treballem en formar-los més enllà del futbol. Estan en l’etapa final de l’adolescència, i també hem d’ensenyar-los a nivell emocional perquè sàpiguen gestionar les diferents situacions que es poden donar durant una temporada».

Aquesta setmana, el tarragoní Adrián Alves va signar la renovació amb el Nàstic i té fitxa professional, igual que Oriol Subirats. Què pot dir del jugador?

«És un jugador de primer any amb molt de talent i amb moltes capacitats tècniques. Juga bé per dins i toca la pilota bé i amb criteri. És un jugador molt treballador i molt implicat en l’equip. Tant de bo es puguin donar més circumstàncies com la d’ell o la de l’Oriol, perquè significarà que estem fent les coses bé».

Aquest és un objectiu afegit.

«El més important és treballar en les millors eines i millors condicions per ajudar als jugadors i preparar-los perquè facin el salt, i aquí ho tenim. Tampoc ens hem d’enganyar, és un salt molt gran amb el primer equip, però hem de construir les bases perquè acabin arribant».

Tenir tants jugadors de la casa al primer equip ajuda?

«Molt. Perquè els jugadors es creguin que tenen opcions reals d’arribar al primer equip hi ha d’haver casos tangibles i aquí en tenim molts. En aquest club es confia en el planter, és evident i sé de primera mà que és una cosa que es comenta al vestuari i els motiva molt a l’hora de treballar en el dia a dia».