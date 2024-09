El Nàstic ret homenatge a Santi Coch

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona s'ha acomiadat aquest dissabte de Santi Coch, llegenda i mite del Nàstic de Tarragona, que va morir aquest dijous a la tarda als 64 anys. L’enterrament s'ha celebrat avui al tanatori de Tarragona, que s'ha omplert de bat a bat.

En memòria del seu impacte indeleble en el club, la porta número 8 del Nou Estadi Costa Daurada, que va ser rebatejada amb el nom de Santi Coch en un emotiu homenatge el passat 8 d’abril, està oberta als socis per deixar-hi flors i oferir el seu últim adéu.

Santi Coch, lateral esquerre originari de Vimbodí i Poblet, va ser una figura central en la història del Nàstic. Amb 528 partits i 17 temporades jugades amb el club, incloent 11 com a capità, Coch es va establir com un dels millors defensors que ha vist l’equip en els seus més de 52 anys d’història al Nou Estadi Costa Daurada.

Va formar part del primer equip del 1977 al 1994, amb una breu cessió al CD La Cava. Posteriorment, va continuar amb el Nàstic com a tècnic, dirigint primer al filial i després com a membre del cos tècnic del primer equip.

El dorsal 3, que portava amb tant orgull, ha quedat gravat en la memòria col·lectiva com el símbol d’una era dorada per al Nàstic. En honor a la seva contribució i dedicació al club, la porta 8, que ara porta el seu nom, s’ha convertit en un lloc de record i respecte per als aficionats.

Aquesta cerimònia de comiat coincideix amb la commemoració del mural dedicat a Coch, que es troba a l’accés de la porta 8 del Nou Estadi Costa Daurada. Aquest mural, juntament amb la porta anomenada en el seu honor, assegura que la llegenda de Santi Coch sigui eterna per a l’entitat i per a tots els aficionats del Nàstic.