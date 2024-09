Mor Santi Coch, llegenda i mite del Nàstic de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Santi Coch, llegenda i mite del Nàstic de Tarragona, ha mort aquest dijous a la tarda als 64 anys. Amb el club grana, Coch va disputar 528 partits i 17 temporades, 11 com capità. El lateral esquerre natural de Vimbodí i Poblet va ser jugador del primer equip del 1977 al 1994, amb una breu cessió al CD La Cava; i com a tècnic, primer dirigint al filial i posteriorment com a membre del cos tècnic del primer equip.

L’històric dorsal 3 de l’entitat, considerat per molts com el millor defensor que han vist durant els més de 52 anys d’història del Nou Estadi Costa Daurada. El Nàstic li va retre homenatge el 8 d’abril de 2024, quan la porta 8 del Nou Estadi Costa Daurada es va anomenar Porta Santi Coch. A més, al mateix accés al Temple Grana, hi figura un mural de la llegenda grana, a partir d’ara, etern per a l’entitat i tots els aficionats.