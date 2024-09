Dani Vidal ja ha escollit el seu onze titular

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Molts entrenadors tenen la dèria de trobar una estabilitat en els onzes inicials. Després d’una pretemporada plena de rotacions i diferents combinacions, Dani Vidal ha trobat entre els vint-i-tres homes que conformen la plantilla, els seus onze jugadors de confiança. De fet, en les tres primeres jornades de competició, el tècnic només ha realitzat un únic canvi a l’esquema.

Els grana han començat la competició amb dos empats i una victòria, però en tots aquests duels hi ha hagut gairebé els mateixos protagonistes sobre la gespa quan l’àrbitre ha xiulat l’inici del partit. Alberto Varo, Pol Domingo, Unai Dufur, Antonio Leal, Joan Oriol, Óscar Sanz, Ander Gorostidi, Víctor Narro, Jaume Jardí i Pablo Fernández han sigut sempre els escollits. El darrer diumenge contra l’Amorebieta es va veure un únic canvi, però va ser per motius tàctics, donant entrada a Montalvo per Antoñín per utilitzar un 4-2-3-1.

Molts d’aquests jugadors són peces gairebé insubstituïbles a l’onze. Alberto Varo va demostrar contra l’Amorebieta perquè Dani Rebollo ho tindrà difícil per pispar-li el lloc. El duel va ser de poques ocasions, de fet, Varo només va haver d’actuar en dos, però quan ho va fer, va ser salvador. L’Àguila de la Canonja va volar en la segona meitat per aturar la falta de Julen Jon Guerrero, una aturada de mèrit del Zamora de la darrera campanya.

Als dos laterals la situació és la mateixa. Joan Oriol i Pol Domingo posen cada partit molt difícil el llistó a igualar per a la seva competència. El capità va ser clau en la victòria del darrer diumenge. De fet, ha estat clau a l’onze del Nàstic des de l’existència de la Primera Federació. En aquest temps, només les sancions per acumulació de targetes el van deixar fora d’una titularitat. A l’altra banda, Pol Domingo és un dominador clar. Ja li va guanyar la partida a Tirlea els darrers cursos i, enguany va pel mateix camí.

A la part ofensiva, Víctor Narro i Jaume Jardí han mantingut la titularitat per qualitat i per necessitat. Amb David Concha fora de joc per sanció, Vidal només té tres jugadors de banda, amb Mario Rodríguez com el tercer en discòrdia. Marc Fernández, Álex Jiménez i, fins i tot, Nil Jiménez, poden actuar a les bandes, però són més un recurs que una opció per desbancar els titulars. De la mateixa manera, Pablo Fernández que, més que fonamental, la seva presència defineix l’atac del Nàstic. Antoñín és el seu escuder en el sistema 4-4-2, mentre que Jiménez tot just acaba de trucar a la porta.

Això només deixa dues demarcacions que podrien veure canvis. Al mig del camp, Óscar Sanz és el rei. El jugador ha mostrat que el seu estat de forma actual i la seva polivalència li han atorgat la major de les confiances de Dani Vidal. Contra l’Amorebieta, i també contra l’Ourense, va acabar com a central. Això obre la porta al mig del camp. De moment, Ander Gorostidi, per mèrits pròpis, també és un referent a l’onze. Ja ho va fer al final de la temporada passada, per desbancar el titularíssim Borja Martínez, i així ha començat enguany, deixant a Montalvo en un paper més secundari. També s’ha quedat a l’ombra Álex López. El jugador arriba amb cartell i bones expectatives, així que caldrà veure la decisió de Vidal una vegada estigui al 100%.

A l’eix de la defensa, de moment Unai Dufur i Antonio Leal han sigut la parella de referència. Tots dos han anat de menys a més, sent Dufur qui ha fet el pas endavant i Leal el més castigat per les targetes. Com a tercer en discòrdia, més aviat en quarta posició de la cua si comptem a Óscar Sanz, està Gorka Pérez. El central té molèsties físiques des de l’últim partit de la pretemporada i caldrà veure si el seu ostracisme només està lligat al físic, o es deu a la competència.

Només s’han disputat tres jornades i la temporada és llarga. La feina dels jugadors de la banqueta és dificultar l’elecció de Vidal. El temps dirà si això és possible o no.

