El Nàstic gaudeix d’un penal 539 dies i 51 jornades després de l’anterior

Arnau Montreal Quesada

La victòria del Nàstic contra l’Amorebieta va ser satisfactòria. No tant pel nivell de joc, perquè els grana van participar en un partit travat, amb molta lluita i moltes faltes, però amb poques ocasions i poc joc fluid, com perquè es va guanyar gràcies a un penal que va generar i executar Joan Oriol a l’últim minut de partit.

Això no només va significar la primera victòria de la temporada, sinó que va trencar una sequera gairebé històrica de 539 dies sense gaudir de cap pena màxima a favor. De fet, la darrera la va executar Javi Bonilla i va donar la victòria al Nàstic contra el Calahorra un 19 de març de 2023 en el tercer duel de Dani Vidal com a primer entrenador.

Vidal es va destacar que la victòria donarà «confiança i tranquil·litat». Els grana van sumar la primera victòria de la temporada, una que serveix d’alliberació després de dos empats consecutius a casa. Els de Dani Vidal ho van aconseguir des de la lluita i la defensa, tal com van assolir la temporada passada contra el Teruel amb un gol de Trigueros a l’últim minut i contra el Barça Atlètic, amb un golàs de Gorostidi al descompte. Amb tot, el triomf contra l’Amorebieta va ser encara més dolç.

El capità Joan Oriol va liderar un contraatac per l’esquerra al minut 96. Marc Fernández va veure com el cambrilenc guanyava l’esquena de Carbonell i va servir una assistència exquisida. El lateral local no va poder fer res més que ensopegar i fer penal. Fernando Román Román, l’àrbitre, estava a un pam de la jugada i no va dubtar en assenyalar la pena màxima.

La reacció dels jugadors grana va parlar per si sola. Marc Fernández i Joan Oriol es van abraçar eufòrics, conscients del que significava tant per al partit com per a l’equip, tornar a gaudir d’un penal a favor. D’altra banda, Gorostidi va caure de genolls a terra sense creure’s la jugada i amb un sentiment gran d’alliberació. Joan Oriol no va errar. De fet, encara no ha fet des dels onze metres en el tres penals que ha executat.

Aquesta pretemporada el Nàstic es va poder preparar per a l’ocasió. Els grana van tenir dos penals, un el va marcar Joan Oriol de panenka per posar l’1-0 contra el Huesca i l’altre el va fallar Pablo Fernández contra el Zaragoza.

539 dies i 51 jornades després

L’última vegada que el Nàstic va gaudir d’un penal a favor en un partit de lliga oficial va ser el 19 de març de 2023. El que significa que han passat 539 dies, gairebé un any i mig i 51 jornades de lliga regular. De fet, segons va apuntar l’analista Pedro González, els grana es van quedar a una de trencar el rècord històric de la categoria. Llavors, un remat de Marc Álvarez a les mans d’un defensor va acabar amb un penal que va executar Javi Bonilla i que va donar la victòria al Nàstic per 3-2 contra el Calahorra.

Aquest era el tercer duel de Dani Vidal com a primer entrenador, però no el primer penal amb el tècnic a la banqueta. El 5 de març de 2023, en la seva estrena a la banqueta, el Nàstic va guanyar a la Real Sociedad B per 2-0 amb un gol de Joan Oriol de penal, qui, llavors, era el segon llançador després de Bonilla. Els darrers penals del Nàstic són sinònims de victòria i els grana esperen allargar la ratxa aquest dissabte contra el Tarazona.