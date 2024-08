Jaume Jardí, el reusenc que posa llum a la foscor del Nàstic en l’estrena a lliga

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

En el primer partit d’aquesta nova temporada a Primera Federació davant de l’Ourense, el Nàstic no va rendir al seu millor nivell. Hi va haver un jugador, però, que va destacar per sobre de la resta. Es tracta de Jaume Jardí. I el seu bon paper va més enllà del golàs que va deixar bocabadat tot nastiquer que, durant el vespre del dissabte, estava veient el partit —sigui des de casa o des de la pantalla gegant del camp annex—.

Amb la marxa d’Andy Escudero durant aquest mercat estival de fitxatges, el Nàstic ha perdut un perfil molt valuós a la plantilla. Escudero assegurava un joc entre línies que, a escassos dies perquè es tanqui el mercat, els grana no tenen. Dani Vidal ja havia anat deixant pistes durant els matxos de pretemporada i ahir ho va ratificar.

Sembla que aquest curs Jaume Jardí no només ha heretat el dorsal 10, sinó que també assumirà el paper d’Andy. El jugador, tot i partir des de la banda dreta, va ser qui va donar més continuïtat al joc grana, tot connectant la medul·lar amb les dues puntes d’atac.

A més, per tal de posar la cirereta al pastís, va culminar la seva actuació amb un golàs des del mig del camp. En veure el porter del conjunt gallec avançat, no va pensar-s’ho dos cops. I ja no només va ser l’encarregat d’estrenar el compte golejador del Nàstic en competició oficial.

De la mateixa manera —amb un golàs, aquest cop de falta— va anotar la primera diana de la pretemporada grana, en el duel a la Nova Creu Alta davant del CE Sabadell. La seva participació durant la preparatòria va ser important. Segons dades de @BigData_Nastic, dels set partits que va disputar el conjunt tarragoní, el reusenc en va jugar sis —amb un total de 294 minuts—.

Es va convertir en un dels màxims exponents ofensius de l’equip. I és que va participar en tres de les onze dianes grana, amb forma de dos gols i una assistència. Unes xifres que se sumen a les que ja va aconseguir durant el curs passat. Un any en què es va coronar com el jugador que va participar en més gols grana —set gols i cinc assistències—.

Una operació perfecta

Jardí va recalar a Tarragona l’estiu passat, convertint-se en una de les millors operacions de la direcció esportiva grana en els últims anys. Va arribar ocupant una fitxa sub-23, amb quatre anys d’experiència a la categoria de bronze —a les plantilles del Barça Atlètic, el Madrid Castilla i el Racing Ferrol— i en propietat, signant un contracte que el vincula amb l’entitat grana fins al 2026. Una jugada perfecta que el Nàstic ha intentat repetir aquest mercat estival amb altres noms, però que, de moment, no ha quallat.