El Nàstic es mostra verd contra l’Ourense i té una setmana per sumar nous recursos

Verd. Així és com es va mostrar el Nàstic de Tarragona en la seva estrena amb un empat contra l’Ourense. Els grana es van mostrar neguitosos i insegurs tant en atac com en defensa, i el joc fluid va desaparèixer. De fet, només una genialitat de Jaume Jardí va poder perforar la porteria de Marqueta.

A més, també es va deixar veure la falta de fons d’armari que té actualment Dani Vidal, perquè el Nàstic va tancar el partit amb un onze amb diferents pegats per solucionar les baixes. Amb tot, són dos problemes que tenen una solució fàcil, treballant de valent aquesta setmana, tant sobre la gespa com als despatxos.

El Nàstic va mostrar dissabte una cara que semblava que ja estava superada des dels darrers partits de pretemporada. Pablo i Antoñín es van veure superats per la línia de 5 defensors que havia preparat l’Ourense. Al mateix temps, Leal i Dufur es mostraven imprecisos en els refusos o en la sortida de la pilota.

De fet, el gol de l’Ourense va venir per una falta de contundència al darrere. Una tímida centrada lateral es va convertir en un malson quan va travessar tota l’àrea del Nàstic sense que ningú la interceptés i Carbonell l’acabés enxampant. En definitiva, el Nàstic es va mostrar, en conjunt, poc àgil, estàtic i imprecís.

L’únic que va posar llum a la foscor va ser Jaume Jardí, que va demostrar perquè duu enguany el 10 a l’esquena marcant un dels gols de la temporada a la primera jornada. I promet que no serà l’últim. A més, l’equip va poder sentenciar amb un mà a mà de Pablo que va errar i es va convertir en el segon i únic, amb el del gol, remat entre els tres pals del partit.

Dani Vidal va ser clar i va destacar que «no hi ha excuses». De la mateixa manera, també va trobar la solució: «A partir del pròxim entrenament treballarem de valent per preparar el següent partit». No hi ha més. La lliga és molt llarga i això tot just acaba de començar, però el Nàstic ha de treballar de valent per trobar el seu punt òptim. A més, Dani Vidal ja ha demostrat que del que és capaç el seu equip amb temps i treball.

Fons d’armari

El duel també va evidenciar la falta de fons d’armari que té actualment l’equip. Óscar Sanz va acabar de central, perquè Gorka Pérez estava tocat. Mario Rodríguez va actuar de segon punta quan Antoñín va ser substituït i, finalment, Nil Jiménez va jugar d’extrem esquerre quan Marc Fernández es va lesionar.

Sense Concha i amb Marc lesionat, va quedar vist que falten recursos, sobretot a la davantera. El dissabte es tanca el mercat de fitxatges i el club treballa per culminar la incorporació d’una peça sub-23 que doni més energia al davant. Ara mateix només són objectius jugadors joves perquè no hi ha més fitxes sèniors disponibles. De fet, les dues sobrants són les de Borja Martínez i Iván de la Peña, que aquesta setmana hauran de trobar una sortida.

