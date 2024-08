El Nàstic ha de tornar a aixecar-se per afrontar el repte de l’ascens a Segona

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

No en queda una altra. El Nàstic de Dani Vidal torna aquest dissabte a afrontar el repte de la Primera Federació amb l’objectiu de recuperar la categoria que li pertoca: la Segona Divisió. La garrotada va ser intensament dolorosa. El gol d’Antoñito a la pròrroga contra el Málaga encara és molt present per a tots els nastiquers. A més, també fa mal veure el Nou Estadi buit fins a l’octubre, però els grana no poden fer res més que aixecar-se i tornar-ho a intentar.

El cos tècnic s’ha mantingut al complet per continuar el projecte i, enguany, s’han unit nous rivals per assolir l’ascens de la categoria. L’ambició del Nàstic és màxima, des de la directiva s’ha posat com a objectiu la primera posició, l’única via que garanteix el bitllet a Segona evitant el play-off. El Nàstic de Vicente Moreno va superar la final perduda contra el Llagostera ara fa deu anys amb un ascens en el segon intent. Ara, el Nàstic de Dani Vidal vol repetir la història amb noves cares.

Porteria

L’Àguila de la Canonja tornarà a defensar la porteria del Nàstic. Alberto Varo, el flamant Zamora de Primera Federació, complirà la seva segona temporada a Tarragona. Varo tindrà un nou company sota els pals que li disputarà la titularitat aquesta temporada.

Dani Rebollo arriba del Real Zaragoza amb la motivació i les ganes d’acumular minuts i així ho ha demostrat amb bones actuacions aquesta pretemporada. Qui formarà part dels entrenaments del primer equip i agafarà el lloc de tercer porter és Joan Salvà, l’arquer titular de la Pobla de Mafumet.

Defensa

La demarcació que més ha canviat aquest estiu és la rereguarda. Nacho González i Pablo Trigueros van abandonar el Nàstic i, ara, ha arribat una nova parella de centrals que tindrà el repte de mantenir la fiabilitat defensiva de la darrera temporada.

Antonio Leal i Gorka Pérez aterren a Tarragona de la Ponferradina i el Lugo per convertir-se en el nou baluard grana. El tercer en discòrdia és Unai Dufur. El navarrès va quedar a l’ombra de Nacho i Trigueros i, enguany, vol posar-se sota els focus i demostrar el seu talent. Als laterals, Joan Oriol i Pol Domingo mantindran el seu domini mentre que Alexandru Tirlea i el retornat Nil Jiménez buscaran la seva oportunitat.

Mig del camp

Amb la renovació d’Ander Gorostidi, la sala de màquines grana només ha patit un canvi. Álex López ha aterrat al projecte en substitució de Borja Martínez amb l’objectiu d’oferir un plus a la creació de perill. Óscar Sanz i Marc Montalvo continuaran creixent i liderant el futur del Nàstic.

Extrems

Els punyals per les bandes del Nàstic s’han esmolat amb la incorporació de Víctor Narro. L’extrem està decidit a recuperar la seva millor versió amb velocitat i centrades. Mario Rodríguez, l’heroi contra el Tarazona, tindrà una nova oportunitat. David Concha, malgrat que trigarà 12 partits en arribar, apunta a consolidar-se com un dels cracks de l’equip mentre que Jaume Jardí farà un pas endavant. Amb el 10 a l’esquena, el número de la màgia, vol ser el referent.

Davantera

Pablo Fernández suma la quarta temporada a Tarragona. Ell és l’atac del Nàstic, és el que fa jugar l’equip en camp rival i enguany tindrà un nou company. Antoñín Cortés arriba a l’equip amb la promesa de gols. Si un gol d’Antoñito va privar de l’ascens al Nàstic, ara un gol d’Antoñín posarà els de Dani Vidal a Segona.

