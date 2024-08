Dani Vidal: «L'equip arriba bé i tinc clar quin serà l'onze que sortirà d'inici»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Dani Vidal tornarà aquest dissabte a disputar un nou partit de lliga després de la patacada que va rebre, fa ja uns mesos, quan va perdre la possibilitat de pujar a Segona División en el darrer minut de partit contra el Màlaga. Això sí, la primera jornada de lliga es disputarà en un Nou Estadi Costa Daurada buit com a conseqüència de la sanció que el club va rebre pels fets que es van produir durant la final del play-off.

A la banqueta, continuarà Dani Vidal, qui ha manifestat, en roda de premsa, que «tot i que el partit contra el Màlaga va ser un punt d'inflexió important, estic content amb la pretemporada que ha fet l'equip, que arriba bé. L'objectiu és continuar creixent, ser nosaltres mateixos i intentar fer allò que hem fet fins ara».

Sobre el seu rival, l'Ourense, el tècnic grana ha indicat que «és un escenari similar al que ens vam enfrontar l'any passat amb l'Arenteiro. Espero un equip que tingui clar a què juga, ja que té una identitat de joc definida i l'any passat van ser capaços de competir durant tot l'any. És un equip ordenat, al qual li agrada tenir la pilota i que ve amb una inèrcia positiva».

El duel es disputarà amb el Nou Estadi buit i sense David Concha, amb dotze partits de sanció. «La sanció és desproporcionada, però estic content perquè sé que molta gent s'aproparà al Nou Estadi -el Nàstic instal·larà una pantalla gegant al camp annex-. Estem molt motivats i ja els hi he dit als jugadors que això ha de ser un motiu més per deixar-nos tot sobre la gespa».

