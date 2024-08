Dani Vidal: «Vull l’equip reconeixible de l’any passat, però que pugui fer un pas endavant»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

En quin moment va deixar de pensar en el dia del Málaga per tornar a la feina?

«Al principi va costar, però és cert que, a nivell personal, vaig començar a notar que deixava de pensar el primer dia que vam tornar a entrenar. Era la teràpia que necessitava, tornar a trepitjar la gespa. Ens va ajudar molt veure la cara d’il·lusió dels nous jugadors, perquè els que vam haver de viure el moment vam passar el nostre dol. Amb la pilota rodant i tots els engranatges de nou en acció, va fer que es notés una vibració diferent a l’ambient, vam fer clic».

Aquest cop ha de servir de gasolina per aquesta temporada o és millor deixar-ho estar i mirar endavant?

«Ens ha de servir de motivació, però no només aquell dia, sinó tota la temporada passada, perquè vam fer moltes coses bé. Soc una persona que li agrada tenir aquesta capacitat de superar-se en el dia a dia, no només temporada a temporada. Vam posar el llistó molt alt, però l’objectiu ha de ser aquest: repetir el que vam fer bé i, fins i tot, intentar donar encara una millor versió de la que va mostrar l’equip el curs passat».

A nivell personal, què ha canviat respecte a aquell dia?

«Cada any es va millorant a través de l’experiència, i més amb el curs passat. L’acumulació d’aquestes vivències et dona més recursos, no només en el sentit futbolístic, sinó també per gestionar millor el dia a dia amb els futbolistes i l’entorn. Afronto el nou any amb més confiança que mai».

L’any després de la caiguda a Llagostera, l’equip es va aixecar i va assolir l’ascens. És aquella temporada un bon referent per enguany?

«Sí, per descomptat. Tots els que fa molt de temps que som a la casa acabem tenint vincles amb gent que va estar en el primer equip en aquella etapa. Tothom t’anima a seguir l’exemple. Simplement hem de millorar el que vam fer la temporada passada. A vegades fem broma i diem que és molt fàcil, perquè només hem de fer-ho millor durant 15 segons més i ja estaria».

Continua el projecte a la banqueta amb el cos tècnic renovat. Facilita la feina?

«Mantenir el cos tècnic i un bloc important de jugadors respecte a la temporada passada ajuda molt. Ens permet treballar des del primer dia aspectes futbolístics que la temporada no vam ser capaços d’introduir tan aviat. Hi ha moltes coses que ja venen automatitzades i ens permet donar-li una volta més a l’equip. A més, ajuda a l’adaptació dels nous».

La comparativa amb la darrera temporada sempre hi serà. Es pot igualar l’arrencada de l’any passat?

«Ens hem d’enfocar només en el partit del dissabte contra l’Ourense. Crec que una de les claus de la darrera temporada és que no ens vam ficar a la motxilla el pes de mirar sempre a mitjà termini i ens vam centrar en el dia a dia. Avui, demanava als jugadors que entrenessin com si fos el darrer de l’any i així fins que arribi el dia de partit».

Es podrà mantenir aquesta mentalitat quan ja s’ha apuntat a l’ascens?

«Dependrà de nosaltres. Entenc que als aficionats els agradi il·lusionar-se i mirar a mitjà o llarg termini. La vida m’ha ensenyat que quan no fas bé les coses, les has de canviar, però si hi ha alguna cosa que funciona, s’ha de mantenir. No ens podem posar aquesta càrrega a sobre. No podem mirar si d’aquí a un mes volem tenir nou punts, si encara no hem sumat els tres primers. Això et fa viure amb una angoixa innecessària i no val la pena, així que mantindrem la mateixa filosofia».

L’estrena aquest dissabte serà una mica freda sense públic.

«Sí, entristeix una mica, perquè, com ja he comentat alguna vegada, el futbol sense l’espectador no té cap sentit, perd la gràcia. A cap dels que serem sobre la gespa li agradarà jugar a porta tancada. Si una cosa té bonica el futbol és l’afició i la passió que hi ha al darrere, no hi seran dins del camp, però si que sentirem el seu suport des de ben a prop».

Sense públic, pot semblar que sigui un partit més de pretemporada. S’ha de treballar per evitar que es perdi la tensió competitiva?

«Nosaltres estem totalment centrats en el partit. Estem ben conscienciats del que significa el primer partit de lliga. Hi ha tres punts sobre la taula i intentarem donar la nostra millor versió aïllant-nos del fet que no hi hagi públic».

Com l’any passat, ha tocat a la primera jornada un rival gallec que ha ascendit enguany. Què espera de l’Ourense?

«L’Ourense és un equip que té una filosofia clara de joc. L’any passat van fer una gran temporada i van ser campions per mèrits propis. Aquest tipus d’equips són especialment perillosos en les primeres jornades, perquè arriben amb molta il·lusió. És la nostra feina frenar-los i imposar el nostre estil sobre la gespa».

Quins equips espera lluitant per la part alta?

«Tornarà a ser molt competitiva. Els equips del nord són molt agressius i costa molt marcar-los gols. Clubs com l’Andorra, la Ponferradina i la Cultural Leonesa han fet equips amb un pressupost molt alt. El Zamora, que acaba de pujar, també ha fet una gran despesa per confeccionar l’equip. Sense comptar que també hi ha els filials».

Com ha sigut el procés de confeccionar l’equip aquest estiu?

«Ha sigut diferent perquè vam entrar una mica tard. La direcció esportiva tenia un pla A i un pla B segons el que passés contra el Málaga i, al final, són quatre setmanes de desavantatge respecte a la resta. Amb tot, he notat que enguany hi ha hagut molts jugadors que s’han ofert a venir quan l’any passat no podíem accedir a ells. Ha sigut un mercat diferent, hem anat amb més calma».

La seva implicació ha sigut igual que el curs passat?

«Sí. Dos o tres dies després del partit contra el Málaga ja estava parlant amb jugadors. Primer entra la direcció esportiva, però, a vegades l’entrenador també ha de parlar amb el futbolista perquè acabi de decidir si ve o no».

Hi ha alguna posició en concret que s’hagi de reforçar?

«Independentment dels efectius que tinguem en cada posició, el més important és que el jugador que arribi doni un plus. Per molt que es digui que ens falta un jugador d’atac, si arriba i no dona el nivell, no té sentit fitxar-lo».

Jugadors com Mario Rodríguez o Unai Dufur, que van tenir menys minuts el curs passat han de fer un pas endavant?

«Sí. Si estan amb nosaltres és que confiem que el puguin fer. A vegades hi ha jugadors que necessiten un any d’adaptació, ja es va veure l’any passat amb el salt que va fer Andy Escudero. Tinc plena confiança en ells».

A nivell físic, com arriba l’equip?

«Bé. Hi ha jugadors que necessiten més treball. Nil Jiménez encara li falta una mica, perquè només porta tres setmanes amb nosaltres i no està des del principi. En el cas de l’Álex López, hem de tenir paciència. Estarà llest quan ho digui el Jordi Abella, perquè córrer de més pot acabar amb lesions».

Què ha de veure Dani Vidal a la gespa per estar satisfet?

«Sobretot que siguem competitius. Hi haurà dies millors i pitjors, però si es competeix, hi haurà més dies que guanyes encara que juguis malament. Vull l’equip que es va veure al curs passat, però que hagi fet encara un pas més endavant».