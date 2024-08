El Nàstic anuncia els cinc capitans per a la temporada 2024/2025

Els cinc capitans del Nàstic per a la temporada 2024/2025.Nàstic

El Nàstic de Tarragona ha fet oficial fa unes hores, a través de totes les seves xarxes socials, els seus cinc capitans per a la pròxima temporada 2024/2025. En comparació a l’any passat, hi ha cares noves que assumiran aquests rols tan importants.

El primer capità continuarà sent Joan Oriol. El cambrilenc portarà el braçalet de l’entitat per cinquena temporada consecutiva. El lateral esquerre, des que va tornar a Tarragona, s’ha convertit en un indiscutible en la seva posició. El seu caràcter i la seva llarga trajectòria és clau en la unió del vestidor en aquests darrers anys.

Marc Fernández serà, per segon any consecutiu, el segon capità del Nàstic. El jugador, que va estar a la corda fluixa durant un tram del mercat estival, també és una de les figures importants del vestidor. Per altra banda, en el tercer capità s’hi troba la primera novetat de l’elenc de capitans d’enguany. Alberto Varo ocuparà aquest càrrec, després de realitzar una temporada impressionant, tot convertint-se en el premi Zamora de la categoria.

El quart capità és una altra novetat. Pablo Fernández, en la seva quarta temporada vestint la samarreta grana, complirà amb aquest rol. El davanter va realitzar l’any passat el seu curs més golejador amb set dianes i dues assistències en els 41 partits de lliga —comptant la fase de play-off d’ascens—.

Finalment, el cinquè capità també és una novetat. Ander Gorostidi, en la seva tercera temporada com a grana, serà l’encarregat de lluir el rol. Durant el curs passat, el jugador va guanyar molt pes a la plantilla i se’l va veure manar constantment a la gespa des de la medul·lar.

Els capitans grana de les últimes temporades

Joan Oriol i Marc Fernández són els únics dos capitans que repeteixen aquest curs. L’any passat, l’elenc el tancava el defensa Nacho González i els jugadors del planter Pol Domingo i Marc Montalvo. Per altra banda, durant la temporada 2022/2023, més enllà de la figura de Joan Oriol, hi havia Javier Bonilla, Manu García, Marc Trilles i, altre cop, Marc Montalvo.