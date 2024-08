Antonio Leal, preparat per ser un fix a la rereguarda del Nàstic de Dani Vidal

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La seguretat defensiva era la principal virtut del Nàstic la darrera temporada. Durant aquesta pretemporada està buscant la nova fórmula de l’èxit amb les noves peces proporcionades per la direcció esportiva i, de moment, una ja té gairebé assegurat el protagonisme a l’onze: Antonio Leal.

El central gadità és el central que ha mostrat un rendiment més constant durant els darrers partits. De fet, és el que més minuts ha acabat jugant. D’aquesta manera, Leal espera a la seva parella que, actualment, es troba en disputa entre Gorka Pérez i Unai Dufur.

Durant el darrer duel contra el Huesca, Leal es va mostrar sòlid i contundent en defensa. Va actuar allà on es requeria per aturar els contracops sense gaires patiments. Això sí, a l’hora de la sortida de la pilota es va mostrar més tímid, evitant sortir en curt i traient-se de sobre l’esfèric sempre que va tenir ocasió.

Amb tot, encara és temps de pretemporada i el central té temps per polir aquests detalls. Unai Dufur i Gorka Pérez competeixen per la titularitat. Ambdós van jugar contra el Huesca, un la primera i l’altre la segona meitat, tot i que Pérez part amb avantatge respecte al navarrès.

Ser el recanvi de Nacho González i Pablo Trigueros no només comporta la pressió d’igualar a una de les millors defenses de la categoria l’any anterior, sinó que també es necessita quallar en les pilotes a jugada aturada. Pablo Trigueros amb 5 gols i Nacho González amb 1 van donar més d’una victòria al Nàstic l’any passat.

Pel que fa als nouvinguts, Leal va marcar un gol la darrera temporada i Gorka Pérez no en va fer cap, així que hauran de treballar perquè l’equip torni a brillar també en aquest aspecte. De fet, el tècnic Dani Vidal va destacar en el postpartit contra el Huesca que «pel que fa a les jugades a pilota aturada partim des de zero amb nous protagonistes, però aquesta pretemporada estem simplificant molt les jugades per no ensenyar les cartes».

Pel que fa a la defensa l’únic moviment que s’espera és la sortida d’Iván de la Peña. D’aquesta manera, el Nàstic repetiria la jugada de la darrera temporada i només tindria tres centrals a la plantilla, però sense el recurs de quart central que suposava Iker Recio, suplent de Joan Oriol.

D’altra banda, aquesta pretemporada també ha servit per demostrar que la porteria també sumarà en la seguretat defensiva. Alberto Varo manté el seu gran nivell i Dani Rebollo ha aterrat a Tarragona amb bon nivell. L’ex del Zaragoza ha realitzat bones actuacions i està llest per intentar disputar la porteria a Varo.

