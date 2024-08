El Nàstic s'interessa en Noel López perquè sigui el nou Alan Godoy

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona busca un nou Alan Godoy per reforçar la davantera. La direcció esportiva encapçalada per Javi Sanz ha posat en el seu punt de mira buscar una peça amb unes característiques similars a la del davanter canari: un jugador sub-23 amb talent, gol i velocitat i amb molta gana de donar un cop sobre la taula en un equip que aspira al màxim. D'aquesta manera segons va assenyalar el darrer divendres el periodista Ángel Garcia, l'entitat grana s'ha interessat en el davanter gallec Noel López.

López és un jugador que fa dos anys que milita al Real Madrid Castilla. El de Sillera va sorgir de la base del Deportivo de la Corunya, on va despuntar per pujar tots els esgraons de la base fins a arribar a debutar amb el primer equip la temporada 2021/2022. Llavors, va apuntar com el davanter gallec de futur amb 4 gols en 28 partits en l'any del seu debut. Aquest potencial va cridar l'atenció de l'entitat madridista, qui no va dubtar en fitxar el talent gallec. Sota les ordres de Raúl González no ha tingut la mateixa sort que al Deportivo, acumulant 20 partits i un gol en dues temporades. La darrera, tapada per les lesions i recaigudes que no han fet més que impedir-li brillar com ho va fer al Deportivo.

Enguany, el jugador i el club blanc han trobat que la millor solució és la cessió a un nou equip i, segons va apuntar Ángel Garcia, no només el Nàstic està interessat, sinó que el Zamora i el Marbella també han trucat a la porta. Aquest darrer, amb més força.

El tècnic Dani Vidal va destacar en el postpartit contra el Castellón que una de les prioritats és reforçar la davantera, i el Nàstic ha trobat la solució en forma de cessió d'un jugador sub-23 i amb gana, de la mateixa manera que Alan Godoy.

Noel López destaca per la seva mobilitat entre les línies defensives, convertint-se en un davanter veloç que busca l'espai i, d'aquesta manera, un complement ideal a Pablo Fernández. D'arribar, López reforçaria la davantera competint també amb Antoñín i el Nàstic, si no hi ha cap novetat d'última hora, pràcticament donaria la plantilla per tancada.