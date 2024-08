Quatre homes amb un mateix destí: dominar el mig del camp del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El mig del camp és l’única demarcació del Nàstic que no ha patit cap canvi. Óscar Sanz, Marc Montalvo, Ander Gorostidi i Borja Martínez tornen a la sala de màquines per competir per dues posicions. De moment, aquesta cursa particular dels quatre jugadors la lideren els mateixos que al final de la darrera temporada. Ander Gorosdtidi i Óscar Sanz han sigut, en els tres partits de pretemporada, els que més minuts han gaudit, per davant de Marc Montalvo i Borja Martínez. D’aquesta manera, enguany el joc de trons que es va viure durant la darrera temporada començarà a la inversa.

L’esquema del mig del camp grana va estar en canvi constant el darrer any. En la primera part de la temporada, Marc Montalvo i Borja Martínez van ser els escollits a la sala de màquines de l’equip. La competència entre els quatre migcampistes del Nàstic és sana i elevada i això va permetre a Dani Vidal a canviar els esquemes sense notar cap davallada en el rendiment. Malgrat el protagonisme inicial, cap dels jugadors tenia garantida la titularitat. La parella Montalvo-Martínez es va mantenir fins al de desembre, quan Óscar Sanz va irrompre a l’onze titular i va enviar a la banqueta al migcampista de Riudoms. Aquesta nova parella es va mantenir amb força fins a la lesió de Sanz, que va fer entrar en escena a Ander Gorostidi, qui va començar l’any amb poques oportunitats i dos passos per darrere dels seus competidors. Amb tot, la lliga és llarga i el que a l’agost de l’any passat semblava impossible, va succeir.

El migcampista basc va gaudir d’oportunitats i les va aprofitar per créixer i desbancar a l’intocable: Borja Martínez. En el tram final de la temporada, Gorostidi va protagonitzar el mig del camp amb grans actuacions ofensives i sent crucial en el play-off d’ascens. Això el va convertir en una peça molt valuosa i el Nàstic va lluitar per la seva renovació. Els grana ho van aconseguir i van mantenir un bloc que promet tornar a competir al màxim aquesta temporada. De fet, Gorostidi va destacar en una roda de premsa que «en aquesta parcel·la hi ha una alta i sana competència, l’any dels quatre va ser molt bo i això puja el nivell de tots».

En aquests tres partits de pretemporada, Dani Vidal ha provat gairebé totes les combinacions a la medul·lar i tots quatre tenen entre cella i cella impressionar al míster i guanyar-se la titularitat. Aquesta setmana tindran dos partits més per mostrar-se. El primer, demà contra el Real Zaragoza (20.30 h) i dissabte contra el Huesca (20 h), dos rivals de categoria superior que els exigiran el màxim.