El Nàstic podria començar la lliga amb les grades plenes i amb David Concha disponible per a Dani Vidal

Després que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) hagi desestimat el recurs del Nàstic, el club recorrerà al Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) mitjançant una mesura cautelar les sancions imposades arran de la final de play-off davant del Màlaga.

En cas que el TAD accepti aquesta cautelar, mentre l’òrgan no publiqui una resolució ferma, es podrien suspendre temporalment les sancions que ha rebut el Nàstic. Per tant, encara hi ha opcions que el club grana comenci la temporada regular amb aficionats a les graderies del Nou Estadi Costa Daurada i amb David Concha present a la banda esquerra de l’esquema de Dani Vidal.

El cas Lewandowski, un antecedent recent

Recentment, el món del futbol ha deixat situacions similars a les que podria viure el Nàstic aquest inici de lliga. Sense anar més lluny, durant la temporada 2022-2023, el davanter del Barça, Robert Lewandowski, va ser expulsat per doble targeta groga en la jornada 14 davant l’Osasuna.

El polonès va ser sancionat amb tres partits de suspensió —un per l’expulsió i dos per «actituds de menyspreu i desconsideració cap als àrbitres». En teoria, Lewandowski s’hauria d’haver perdut la següent jornada —el derbi contra l’Espanyol—, però el va poder jugar gràcies a l’aplicació de les mesures cautelars.

El FC Barcelona va recórrer al TAD perquè considerava injusta la sanció. Per aquest motiu, fins que no hi va haver una resolució definitiva, el Tribunal Central Contenciós de Madrid va decidir aplicar una mesura cautelar que suspenia temporalment la sanció.

El davanter va jugar el partit i quatre dies més tard del derbi, el TAD va ratificar la sanció de tres partits per Lewandowski. Un càstig que va fer que el jugador es perdés els partits davant l’Atlètic de Madrid, el Getafe i el Girona.

