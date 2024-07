El Nàstic va rebutjar ofertes econòmicament superiors per Hamza Bellari

El Nàstic de Tarragona va oficialitzar ahir el traspàs de l’extrem Hamza Bellari al València per una xifra pròxima als 200.000 euros. El club va decidir rebutjar altres ofertes econòmicament superiors a curt termini per arribar a una decisió consensuada amb el futbolista. Finalment, es va optar per l’acord amb el conjunt ché perquè es va considerar òptim pel creixement del futbolista.

De fet, l’acord contempla una sèrie de variables que poden multiplicar la xifra acordada en un futur i, a més, el Nàstic es reserva un percentatge dels drets de l'extrem, que podrien fer que la xifra final del traspàs fos superior en cas que el Valencia traspassés a Bellari. «El València és un club que confia molt en la seva base i en la seva pedrera, el Mestalla», ha assegurat el president Lluís Fàbregas en la roda de premsa d’aquest migdia.

