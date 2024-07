El Nou Estadi acull el primer dia de campanya d’abonaments presencial

El Nàstic va començar ahir la primera jornada presencial de la campanya d’abonaments de la temporada 2024-2025. Sota el lema «Més de 14.000 raons», el club grana ha fet una aposta per mantenir els preus respecte al passat curs i per captar la joventut amb la novetat del carnet juvenil.

Des de primera hora del matí, la botiga del Nou Estadi Costa Daurada va estar rebent cues de nastiquers disposats a aconseguir el nou abonament per la pròxima temporada. Molts d’ells esperaven la renovació amb el dubte de quin número els tocaria; però també n’hi havia d’altres que es donaven d’alta per primer cop.

Les quotes no han canviat respecte a la temporada 2023-2024. Els socis que vulguin abonar-se a Tribuna, hauran de pagar 240 euros. Aquells que ho vulguin fer a Preferent, n’hauran de pagar 160 i pels que vulguin viure el nou curs grana des d’un dels dos Gols, el preu serà de 120 euros. Pel que fa a la Grada d’Animació, el preu continuarà sent de 60 euros.

Una campanya pels joves

Tot i el seu tràgic final, la gran temporada 2023-2024 del Nàstic va captar l’atenció de molts joves, que s’ho van passar d’allò més bé seguint els tarragonins fins al darrer matx de la promoció d’ascens. Per tal de mantenir aquesta base de jovent, el club ha optat per la novetat de l’abonament juvenil. Tots els nastiquers d’entre 9 i 25 anys podran donar-se d’alta a la zona de Preferent o Gols per 60 euros.

A la cua, la il·lusió entre els aficionats era ben present. José Manuel Viso, soci 671 del Nàstic, afirma que ha vingut a renovar, malgrat que «la ferida de Màlaga no ha tancat». «S’ha de fer costat al club fins al final. Els jugadors van i tornen, però nosaltres ens hem de quedar aquí», va concloure l’abonat.

Tot i que avui era el primer dia que es podia aconseguir l’abonament de manera presencial, la campanya de socis va començar oficialment el passat dimecres 3 de juliol. Primerament, es va obrir la pàgina web per les noves altes. Una setmana després, a partir del dimarts 9 de juliol, aquells socis que volguessin renovar el seu carnet, ja ho podien fer en línia.