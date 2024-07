Antoñín Cortés, el pròxim reforç del Nàstic

El Nàstic de Tarragona ja ha fixat el seu següent objectiu. Antoñín Cortés serà el tercer reforç del conjunt de Dani Vidal si no hi ha cap sorpresa d'última hora. El jugador té ofertes d'equips Portugal, però el Nàstic està ben posicionat per emportar-se el polivalent atacant malagueny.

Antonio Cortés Heredia «Antoñín», de 24 anys i 1,82 metres d'altura, va néixer a Málaga i la darrera temporada va ser titular indiscutible amb el Lugo disputant un total de 36 partits. Antoñín va marcar 3 gols i va repartir una assistència jugant en múltiples posicions de l'atac. De fet, el jugador és capaç d'actuar per les dues bandes, així com fer la funció de segon davanter. El malagueny té experiència a Segona Divisió i també a Primera, quan va debutar amb el Granada jugant 8 partits i marcant un gol la temporada 2019/2020. Té experiència a Segona amb el Málaga i el Rayo Vallecano, jugant 30 i 26 partits i anotant 3 i 6 gols respectivament. A més, també té experiència a les lligues de Portugal i Chipre.

Antoñín seria el tercer fitxatge de la temporada del Nàstic i també el tercer que agafa les maletes des de Lugo després de Víctor Narro i Gorka Pérez.