La nova disciplina esportiva del Nàstic segons TV3

El Gimnàstic de Tarragona ha tancat una de les seves millors temporades en els darrers anys. Marcat per resultats positius, acompanyats de polèmiques, els granes acaben una temporada satisfactòria i que ha estat en les conversacions de terrasses de tota la ciutat. No obstant això, com sempre passa amb el futbol, aquells que estan fora de l'òrbita ignoren l'existència de qualsevol club esportiu que no sigui el Barça o el Reial Madrid.

És el cas de dues concursants del programa de 3Cat 'Tens un minut', on els participants han de respondre diferents preguntes de cultura general amb, com bé diu el títol, un minut. Va ser el cas de dues veïnes de Vilafranca del Penedès, l'Angi i la Neus, que van demostrar que la fama dels clubs de futbol, de vegades, està sobrevalorada. Després de tres encerts i un botí de 35 euros, va arribar la pregunta que les ha fet famoses a xarxes socials. "Quin club poliesportiu de Tarragona té aquest escut?", preguntava l'enunciat, acompanyat de l'escut del Nàstic de Tarragona.

En un inici, les dues concursants confuses van començar valorant la possibilitat que fos el "Club Deportiu...". Veient la situació, la presentadora els va donar un cop de mà assenyalant les inicials que apareixen en l'escut, 'C.G'. No obstant això, aquest fet va provocar que les concursants més que endevinar la resposta, decidissin quina era la nova disciplina esportiva del club tarragoní, anomenant-lo com el "Club de Golf". Ràpidament, aquest fet no va passar inadvertit pels tuitaires nastiquers. Un d'ells, va decidir compartir aquest moment mentre implorava que el club es refundés amb aquest nou nom.

