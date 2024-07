Ander Gorostidi signa la renovació i el Nàstic espera la resposta de David Concha

El Nàstic de Tarragona va tancar ahir una de les demarcacions amb la renovació d’Ander Gorostidi. El de Sant Sebastià era una de les quatre renovacions prioritàries que s’havia marcat l’entitat grana i, de moment, és l’única que ha sigut fructuosa.

Pablo Trigueros i Nacho González van refusar les propostes de la secretaria tècnica per altres projectes que oferien millors condicions econòmiques com van ser l’Andorra i l’Intercity. Gorostidi també va rebre propostes d’altres clubs, però, finalment, ha decidit quedar-se al projecte de Dani Vidal. Ara mateix, només queda la resposta de David Concha, que es decidirà entre avui i demà. Amb tot, des de l’entitat són optimistes de conservar també l’extrem de Santander.

Ander Gorostidi ha anat aquesta temporada de menys a més. El mig del camp del Nàstic va començar l’anterior temporada amb un joc de trons en el qual el basc era el més perjudicat. De fet, així va ser durant el primer tram de temporada, sent tapat per Marc Montalvo i Borja Martínez.

Al desembre, va ser Óscar Sanz qui va entrar amb força a l’onze i això va acabar afectant, de retruc, als minuts que Gorostidi guanyava des de la banqueta. Amb tot, en aquest primer tram del curs va aprofitar els minuts que va tenir per ser crucial en la tercera jornada donant els tres punts al Nàstic amb un golàs a l’últim minut contra el Barça Atlètic de Fermín.

El basc és un jugador amb personalitat i va continuar treballant per aconseguir la seva oportunitat. I la va trobar. En el duel al camp del Cornellà a l’RCDE Stadium, el basc va fer el click. Gorostidi va fer un pas endavant i va demostrar que la seva millor virtut era ser protagonista amb la pilota a través de la seva visió de joc.

Amb l’exterior, va executar dues assistències d’escàndol que, malauradament, no es van aprofitar per impedir el 0-0 final. Des de llavors, la seva presència a l’onze va anar en augment fins que va arribar a l’últim mes de lliga regular, quan li va pispar la titularitat d’una tacada a Borja Martínez, qui va ser un intocable durant tota la temporada.

El seu bon nivell es va mantenir, repartint assistències per sobre els defensors i amb passades llargues. Fins i tot, va ser un dels herois del play-off marcant el 2-2 al camp del Ceuta amb un gran remat de cap. Gorostidi ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny de 2025 amb una temporada més d’opcional.

Demarcació tancada

Amb aquesta renovació, el Nàstic manté en nòmina els quatre migcampistes de la darrera temporada per engegar una nova temporada del joc de trons de la medul·lar grana. Aquesta demarcació va funcionar amb escreix i mantenir-la són grans notícies. De fet, si no hi ha cap canvi brusc, la posició ja estaria tancada.