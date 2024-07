Oficial: El central Gorka Pérez, nou fitxatge del Nàstic

El Nàstic de Tarragona ha fet oficial el fitxatge de Gorka Pérez, qui signa un contracte d'una temporada amb el club grana. El jugador arriba a Tarragona després de finalitzar el seu vincle amb el CD Lugo, club on va disputar 26 partits de lliga en el grup I de la Primera Federació la darrera temporada.

El futbolista basc es va formar a les categories inferiors de l’Athletic Club de Bilbao, ha jugat 26 partits a la Segona Divisió amb l’UD Logroñés i ha defensat els colors del Badajoz, Numància i el mencionat CD Lugo a Primera Federación, on s’ha consolidat com un jugador imprescindible.

La segona incorporació del mercat de fitxatges destaca per la seva contundència, el seu joc aeri, el desplaçament de pilota, la seva capacitat per construir joc en la fase d’inici i sobretot pel seu lideratge en les línies defensives. El jugador s’integrarà en la dinàmica del primer equip a l’inici de la pretemporada, programada per al 15 de juliol, a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada.

