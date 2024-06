Lluís Fàbregas reacciona a la sanció: «Ha sigut injusta, desproporcionada i no és merescuda»

El director general del Nàstic, Lluís Fàbregas, ha reaccionat durant el matí d'aquest dijous a la greu sanció que ha imposat el Jutge Disciplinari Únic al Nàstic després dels fets del Nàstic-Málaga. Des de l'ens han castigat al Nàstic amb el tancament de l'estadi per 4 partits, així com més de 10.000 euros de multa i sancions concretes als jugadors Nacho González i David Concha. Lluís Fàbregas ha destacat que «estem molt decebuts per aquesta sanció. És injusta, desproporcionada i, sense cap mena de dubte, no és merescuda».

En aquest sentit, Fàbregas ha lamentat que «el Jutge només fa avaluació i valoració de l'acta arbitral, que descriu uns fets que no s'ajusten a la realitat». L'informe policial dels Mossos d'Esquadra ha contradit alguns dels fets que indica l'àrbitre a la seva acta. De fet, nega que el col·legiat hagi patit per la seva integritat física i tampoc descriuen amenaces de mort cap al col·legiat. Fàbregas ha lamentat que «aquest informe ha arribat a les instàncies federatives, així que espero que ho contrastin i que tinguin en consideració el que realment va passar». A més, va afegir que «l'informe dels Mossos d'Esquadra és neutral i no entenem que no es tingui en compte a l'hora de fixar una sanció».

Des del club grana ja han anunciat que recorreran a la sanció imposada per la RFEF i, paral·lelament, avancen per preparar una demanda per la via judicial ordinària, tal com es va anunciar el darrer dimarts mitjançant un comunicat i en la roda de premsa de l'advocat i membre de la SAD Antoine Jordà. Fàbregas va apuntar que «preparem una demanda sòlida per negligència per la justícia ordinària per defensar els interessos del Nàstic i restituir la imatge i el nom de l'entitat».

Finalment, Fàbregas va apuntar que «estem molt tranquils perquè tothom va poder veure el que va passar, més de 14.500 persones al Nou Estadi i la resta per la televisió o diferents plataformes. No entenem la sanció de tancar el camp quan no va passar res anormal sobre el terreny de joc. En altres partits de play-off també s'han llançat pilotes i no ha passat res».