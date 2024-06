Els àrbitres de la final del 'play-off' contra el Málaga, premiats amb l'ascens a Segona Divisió

Eder Mallo Fernández, l'àrbitre que va xiular la tornada del Nàstic-Málaga i Daniel Palencia Caballero, el col·legiat del partit d'anada a la Rosaleda han sigut premiats amb l'ascens a Segona Divisió. Així ho ha anunciat avui dilluns el Comitè Tècnic d'Àrbitres mitjançant un comunicat.

Tots dos arbitratges van ser més que polèmics en la final del 'play-off' d'ascens a Segona Divisió entre el Nàstic i el Málaga. Eder Mallo Fernández, basc, però en el comitè castellanolleonès, va realitzar un arbitratge més que polèmic en el duel del darrer dissabte. El Nàstic va acabar amb dos homes expulsats i va veure cinc targetes grogues, mentre que el Málaga, amb accions de la mateixa duresa en la intensitat d'una final, no en va veure cap. Destaca especialment l'expulsió més que dubtosa de Nacho González en un xoc fortuït en el qual el contacte va ser mínim, però que l'àrbitre no va dubtar en castigar amb una targeta groga que, tenint en compte la permissivitat que va demostrar posteriorment en les accions del Málaga, és més que qüestionable. Finalment, el Nàstic també el recorda pel partit a Riazor contra el Deportivo, en el qual va anul·lar un gol del Nàstic per una falta inexistent.

D'altra banda, Daniel Palencia Caballero, també basc, també ha pujat a Segona Divisió. En el partit a la Rosaleda va destacar el polèmic primer gol amb dues pilotes dins del terreny de joc –una d'aquestes introduïdes per Alan Godoy– que es va permetre per no interferir en la jugada. El que sí que va interferir a la jugada va ser el llançament de pilotes en el duel al Nou Estadi, que va acabar amb el partit suspès durant set minuts. Finalment, també destaca el penal xiulat al Nàstic per una agafada de Trigueros a Einar dins de l'àrea. Aquesta acció va ser clara, però no va mantenir el mateix argument quan Óscar Sanz va patir una falta idèntica a l'àrea rival que no va ser castigada.

Els dos àrbitres no xiularan al Nàstic la pròxima temporada, en tant que han pujat a Segona Divisió.